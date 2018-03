Höhen und Tiefen bei der Präsentation

Reinmünster - Das Publikum im gut gefüllten Schwarzacher Münster erlebte am Sonntagnachmittag 75 Minuten sakrale Chorliteratur, die überwiegend gelungen dargestellt wurde. Der Südwestdeutsche Brahms-Chor unter der Leitung von Günter Horn hatte dabei phasenweise Schwierigkeiten, vor allem zu Beginn die einzelnen Stimmgruppen zu einem homogenen Klangbild zu führen, was auch mit der Platzierung hinter der Vierung des Kirchenbaus zusammenhängen kann.

Das vorzüglich aufgestellte Westböhmische Sinfonieorchester Marienbad hatte da mehr Fortune und übertönte zumindest in Forte-Passagen den vokalen Klangkörper um einiges. Auch schien die Artikulation des Chors nicht immer optimal ausgereift zu sein.

Das Solistenquartett ließ dagegen keinerlei Wünsche offen und agierte ausgewogen. Zu Beginn erklang mit Mozarts "Spatzenmesse" KV 220 eine Missa brevis, eine recht kurze Angelegenheit, die trotzdem durch alle liturgischen Teile führte. Im Benedictus wurde der glasklare Sopran von Ruxandra Voda van der Plas wunderschön von den anderen Solisten wie auf Händen getragen. Mit dem Offertorium "Sancta Maria mater Dei" des gleichen Komponisten erklang ein schönes Bekenntnis der Marien-Frömmigkeit, wenngleich auch hier klangliche Abstriche zu konstatieren waren. In eine völlig andere musikalische Welt entführte das beseelte "Ave Maria" von Anton Bruckner. Die Alt-Solistin Yumi Koyama-Herfert intonierte lupenrein, stark in der Höhe, sicher in der Tiefe. Dass Beethoven mit seiner innovativen Musik bei den Zeitgenossen nicht immer auf Zustimmung stieß, zeigte sich beim Hauptwerk des Konzerts, der Messe in C-Dur op. 86. Sie entstand im Auftrag des Fürsten Esterházy und war für den Namenstag der Fürstin gedacht. Nach der Erstaufführung meinte der Fürst: "Aber lieber Beethoven, was haben Sie denn da wieder gemacht?"

Die gleiche Frage könnte man auch dem Dirigenten Günter Horn stellen, der den rhythmisch verpatzten Einsatz des Credo abschlagen musste. Trotzdem fand nach dem sehr zarten Beginn des Kyrie der Chor besser zueinander. Dazu gesellten sich die vier Solisten in stetem Dialog zwischen ihnen und dem vokalen Klangkörper. Lupenrein intonieren die Holzbläser des Böhmischen Orchesters. Wirbelnde Pauke, Trompeten und stürmische Streicher kündeten das Gloria an. Der Tenor Harrie van der Plas und die Altistin traten stimmlich in das Geschehen ein, dabei konnte Yumi Koyama-Herfert eindrücklich den Schmerz ("Der du die Sünden der Welt trägst") darstellen. Auch gefiel der Bass von Peter Alexander Herwig, der seinen Solisten-Kollegen keineswegs nachstand. Der Chor steigerte sich dynamisch.

Tadellos der Schlussteil. Im Credo entzückte wieder der strahlende Bläserklang der Böhmen. Lyrisch-empfindvoll als auch dramatisch überzeugte denn auch der Wechselgesang der Solisten mit dem Chor. Die prächtigen Solo-Stimmen führen im Benedictus zu einem Klangerlebnis. Berührend war der Einstieg in das Sanctus, einfühlsam wurde die Friedenssehnsucht der Menschheit im Agnus Dei zur Sprache gebracht. Harmonisch im Einklang ging mit dem finalen Andante ein Konzert zu Ende, das Höhen und Tiefen der Präsentation aufwies. Als Zugabe beschenkten Chor und Orchester die Zuhörer mit dem unverwüstlichen "Halleluja" aus Händels Oratorium "Messiah".