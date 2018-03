Minimäuse und Schlawiner jagen ums Bürgerhaus Bühl (urs) - Er war einer von 75 Läufern, die für einen guten Zweck ums Bürgerhaus jagten: Eyob Degoy aus Eritrea. Mit seinen kurzen blauen Hosen stand er frierend in den Startlöchern, um sein Bestes für eine gute Sache zu geben. Traditionell startete am Sonntagnachmittag der Staffellauf im Rahmen der zweitägigen Gesundheitsmesse. Teilnehmen konnte wie immer jeder, der Lust dazu hatte, egal ob alt oder jung. Mit vollem Körpereinsatz kämpften schließlich bei frostigen Temperaturen 17 Mannschaften um den Sieg. Der jüngste Teilnehmer war gerade mal fünf, der älteste in der Gruppe der 50- bis 60-Jährigen. Der Erlös geht erneut an den Förderverein des Pflegeheims Hub. "Überwältigt" zeigte sich Initiator Andreas Lorenz. "17 Mannschaften ist fast ein Rekord", strahlte er. Nur im Jahr 2013 sei dieses Höchstmaß mit 18 Gruppen übertroffen worden. Allerdings musste er auch zugeben: "So kalt war es allerdings noch nie". Eine Tatsache, von der sich die überwiegend jungen Läufer nicht im geringsten schrecken ließen. Der Startschuss fiel und die Läufer gaben alles - eine echt schweißtreibende Angelegenheit. Dabei waren Durchhaltevermögen, aber auch Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt, gepaart mit Schnelligkeit, Geschick und Teamgeist. "Verlierer gibt es bei uns keine", sagte Lorenz. "Wir haben nur Gewinner." Mit so verrückten Namen wie "Schnelle Afrikaner", "Minimäuse" oder "Schlawiner" gingen die Teams in die Zielgerade. Für Organisation und Auswertung des Staffellaufs waren Manfred Bellemann und Gerd Lugauer und andere Helfer vom TV Bühl zuständig. Den Gewinn holten die "Schnellen Afrikaner", die mit einer Zeit unter drei Minuten durchs Ziel schossen. Sieger der Herzen waren die kleinen Läufer vom Kinderhaus Weitenung, die strahlend mit ihren neuen T-Shirts am Rennen teilnahmen. Hat es Spaß gemacht? Marie (5) und Leonie (6) nicken, bringen aber vor lauter Aufregung kaum einen Ton über die Lippen: "Ja", erklären sie schüchtern lächelnd. Preise gab es, dank zahlreicher Sponsoren, natürlich auch, so bekamen die jüngsten Teilnehmer unter anderem kleine Plüschtiere überreicht. Organisator Andreas Lorenz zeigte sich gegen Abend mit dem Erfolg des Staffellaufs und mit der Resonanz der 26. Bühler Gesundheitstage "sehr zufrieden". Zwischen 2000 und 2500 gesundheitsbewusste Besucher hatten das kostenlose Angebot am Wochenende genutzt.

