Wertheimer erweitert um ein Baustofflager Lichtenau (ar) - Der Lichtenauer Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einvernehmlich die Satzung der zweiten Bebauungsplanänderung "Gewerbegebiet Lichtenau I". Die wenigen vom Landratsamt Rastatt als Baurechtsbehörde eingegangenen Anregungen im Rahmen der im Februar durchgeführten Offenlage wurden berücksichtigt. Bereits im Dezember hatte der Gemeinderat die Aufstellung der Bebauungsplanänderung beschlossen. Grund hierfür waren die Pläne der Firma Wertheimer, die beabsichtigt, ihren Betrieb durch ein Baustofflager zu erweitern. Mit der zweiten Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Lichtenau I" sollen die im Plan festgesetzten Freihalteflächen und Baugrenzen in Bereich der K 3744 und der L 75 (ehemalige B 36) neu geregelt werden. Grund hierfür ist die Lagerhalle des Unternehmens, die eine Größe von 26,5 mal 58 Meter und eine Firsthöhe von 9,50 Meter haben und entlang der K 3744 errichtet werden soll. Wertheimer möchte, wie bereits berichtet, die Fliesenabteilung nach Lichtenau verlegen. Notwendig für die Errichtung des geplanten Baustofflagers ist ein Eingriff in den 30 Meter breiten Freihaltestreifen zur K 3744. Dieser muss auf 15 Meter zurückgenommen werden. In seiner Stellungnahme empfiehlt das Landratsamt, zum Schutz der Bewohner des reinen Wohngebietes vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Gewerbelärm, die in den planungsrechtlichen Festsetzungen des "Gewerbegebietes Lichtenau I" aufgeführten Einschränkungen im Rahmen von späteren Baugenehmigungsverfahren konsequent umzusetzen. Dieser Empfehlung folgt die Stadt Lichtenau. Keine Diskussionen gab es im Ratsgremium hinsichtlich des noch nicht als Satzung beschlossenen Bebauungsplanes "Landstraße" im Ortsteil Scherzheim, der nochmals in die Offenlage gehen muss. Grund hierfür sind Hinweise zu Altlastenflächen, die sich im Rahmen der ersten Offenlage ergeben hatten, wie Bauamtsleiter Andreas Ludwig mitteilte. Empfohlen wird vom Landratsamt eine verkürzte Offenlage von drei Wochen. Im März vergangenen Jahres hatte der Lichtenauer Gemeinderat bereits einem Aufstellungsbeschluss zugestimmt, in dessen Verfahren das Anbringen von Werbeanlagen in der Landstraße in Scherzheim geregelt werden sollte. Gleichzeitig wurde auf Anraten der Baurechtsbehörde eine entsprechende Veränderungssperre verhängt, mit der verhindert werden sollte, dass eine großflächige Werbetafel auf einem privaten Grundstück in der Ortsdurchfahrtsstraße angebracht wird. Nachdem der Antragsteller der Werbetafel - eine Werbefirma aus Nordrhin-Westfalen - bei der Baurechtsbehörde Einspruch erhoben und gegen die Veränderungssperre beim Verwaltungsgericht Karlsruhe geklagt hatte, hofft die Stadt Lichtenau nun, durch die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren doch noch das Anbringen von Werbetafeln in der Scherzheimer Ortsdurchfahrt verhindern zu können.

