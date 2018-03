Gefangen in der eigenen Identität

Die Zuschauer zucken zusammen, denn damit handelt Amir genau nach dem Muster, das er jahrelang abgelehnt hat: Er folgt den radikal frauenfeindlichen Auslegungen des Korans: "Wenn Eure Frau nicht auf Euch hört, redet mit ihr. Wenn das nicht hilft, schlagt sie".

Nicht nur diese brisante Situation steht im Mittelpunkt des 2013 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichneten Stücks "Geächtet - Disgraced" von Ayad Akhtar. Vor drei Jahren wurde es auch in Deutschland zum "Stück des Jahres 2016" gekürt. Die Auseinandersetzung mit gängigen Klischees über religiöse oder ethnische Zugehörigkeiten bestimmt dieses Stück. Es wird geplaudert, dann diskutiert, später gestritten und schließlich gehasst. Kaum eine Gemütsbewegung bleibt unangetastet.

Aber immer wieder geht es darum, die eigene Meinung zu hinterfragen. In intelligenten, pointierten und bissigen Dialogen verhandelt Akhtar darin große, aktuelle Themen wie Religion, Rassismus, Toleranz und Vorurteile. Aber letztendlich geht es immer darum, wie das Verleugnen der eigenen Identität zu einer Katastrophe führen kann.

Die Geschichte gibt viel Raum zum Nachdenken und ist sehr komplex angelegt. Eine Dinnerparty in New York läuft aus dem Ruder. Amir Kapoor, Sohn pakistanischer Einwanderer und erfolgreicher Anwalt, glaubt, dass er es geschafft hat. Er ist integriert, hat sich von seinem muslimischen Glauben gelöst und dafür einen Anteil am amerikanischen Traum ergattert. In ihrem Apartment über Manhattans Upper East Side geben er und seine Ehefrau, die durch ihre Malerei die Ästhetik der islamischen Kultur für sich entdeckt hat, eine Dinner-Party für ein anderes Ehepaar; Er ist Kunstkurator, jüdisch, sie Rechtsanwältin, schwarz. Im Verlauf der Party stellen sich Fragen nach ihren kulturellen Identitäten. Doch bei dem Abendessen schlägt das unverbindliche Geplauder in eine hitzige Diskussion über religiöse Haltung und kulturelle und soziale Identitäten um.

Die Inszenierung von Karin Boyd verlangt den Zuschauern einiges an Konzentration ab. Nach anfänglich lockeren Gesprächen über politische und religiöse Themen werden schließlich knallharte Geschütze aufgefahren. "Den nächsten Terroranschlag wird wahrscheinlich jemand verüben, der in etwas so aussieht wie ich", erklärt Amir mit den pakistanischen Wurzeln. Seine Frau Emily dagegen: "Da bin ich ganz anderer Meinung. Den nächsten Anschlag verübt ein Weißer, der eine Waffe hat, die er nicht haben sollte."

Diese Dialoge mit verbaler Sprengkraft spiegeln das Erfolgsrezept von "Geächtet", es ist die brennende Aktualität im eleganten Tonfall einer Boulevardkomödie. Herausragend an diesem Abend präsentierte sich Patrick Khatami in der Rolle von Armir. Dagegen kommen Emily (Natalie O'Hara), Abe (Mark Harvey Mühlemann), Isaac (Markus Angenvorth) und Jory (Jillian Anthony) allesamt nicht an. Er spielt die Rolle des tragischen Helden brillant, wobei er feststellen muss, dass sein angeblich selbstbestimmtes Leben eine Lüge ist, die Lüge des American Dream, die ihn dazu gezwungen hat, den Islam zu verleugnen, ohne sich wirklich von seinen Wurzeln lösen zu können. So bleibt Amir gefangen in seiner eigenen Identität.