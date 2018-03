SPD fordert Erhalt des Bühlot-Bads

Wichtige und förderliche Strukturmaßnahmen müssten ergriffen werden, auch wenn sie viel Geld kosteten, damit die Wohnqualität in Bühlertal erhalten bleibe, heißt es in einem Pressebericht des SPD-Ortsvereins Bühlertal. "Wenn wir uns ein neues Rathaus in Millionenhöhe leisten, sollten wir auch in gleicher Weise in das Schwimmbad investieren zum Nutzen der Bevölkerung", so die Meinung der Genossen.

Die Jahreshauptversammlung stand auch im Zeichen von Vorstandswahlen. Als Vorsitzender wurde Clemens Welle wiedergewählt, Reinhard Kohler als Stellvertreter. Schriftführerin bleibt Sabine M. Bendel, die Kasse führt weiterhin Bertram Eppinger.

Beisitzer sind Helga Sperling, Irmgard Dorn und Frank Geiges. Horst Schug leitet den kommunalpolitischen Arbeitskreis. Die Pressearbeit übernehmen Peter Ganter und Horst Schug. Zu Delegierten wurden Gertraud Erhard und Reinhard Kohler gewählt.

Welle hatte zur Sitzung fast den gesamten Ortsverein begrüßen können. Nach positivem Bericht der Kassenprüfer stellte Gemeinderat Klaus Lorenz die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes fest. Dabei betonte der Betriebsratsvorsitzende die gute Zusammenarbeit zwischen Ortsverein und der SPD-Gemeinderatsfraktion.

Clemens Welle, der ebenfalls dem Gemeinderat angehört, ging in seinem Rechenschaftsbericht auch auf die Bundestagswahl ein. Der engagierte Wahlkampf des Ortsvereins sei leider nicht mit dem gewünschten Erfolg bestätigt worden, bedauerte er. Er rief dazu auf, sich weiterhin für die Ziele der SPD einzusetzen. Er wünschte sich, unter Zustimmung der Versammlung, eine Erneuerung der Bundespartei und vor allen Dingen ein zielgerichtetes und geschlossenes Auftreten der verantwortlichen Parteigremien.

Für den weiteren Verlauf des Jahres kündigte Welle Ortsvereinsveranstaltungen an, zum Beispiel zum Thema Bühlot-Bad und zu den Kommunalwahlen 2019. Gemeinderat Peter Ganter stellte in seinem Bericht zur aktuellen Kommunalpolitik neben dem Freibad die Eröffnung des gelungenen Wanderwegs "Gertelbachsteig" heraus. Damit erfülle sich ein lang angestrebtes Ziel des Ortsvereins zur Förderung der Attraktivität Bühlertals.