"Überwältigende" Resonanz auf Angebote Bühlertal (eh) - Seit zweieinhalb Jahren gibt es in Bühlertal die Bürgerbeauftragten. Die Beratungsarbeit der Ehrenamtlichen ist mittlerweile fest etabliert und wird, wie aus dem Tätigkeitsbericht hervorgeht, von zahlreichen älteren Bürgern in Anspruch genommen. Personelle Änderungen gab es im Team. Günter Gschwender schied im Mai 2017 aus, Gerhard Bitzer dieses Jahr im Januar. Für das Büro haben sich inzwischen weitere Unterstützer eingefunden. Geiges informierte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend über die Arbeit des vergangenen Jahres. Er resümierte: "Die Resonanz auf unsere Angebote war aus unserer Sicht auch im zweiten Jahr überwältigend." Dies zeige, dass die Arbeit der Bürgerbeauftragten für die Bevölkerung wichtig sei. Auch die Betreuungsbehörde des Landratsamtes habe das Büro aufgesucht und die Arbeit positiv beurteilt, so Geiges. Mit vielfältigen Angeboten und Projekten habe man versucht, älteren Mitbürgern bei der Bewältigung ihres Alltags zur Seite zu stehen. Gerade in Situationen, in denen Hilfe durch Familie, Freunde oder Nachbarn nicht möglich sei, werde das Angebot der Bürgerbeauftragten gerne angenommen, so Geiges. 2017 habe man intensiv nach Mitarbeitern für den Fahrdienst gesucht. Inge Huck, Gabriele Schnurr, Brigitte Seebacher, Rolf Veith und Horst Schug, der die Aufträge koordiniere, habe man für diese Aufgabe gewinnen können. Sprechstunden für eine persönliche Beratung gibt es regelmäßig dienstags von 15 bis 18 Uhr im Büro, das im Alten Schulhaus in der Sessgasse untergebracht ist. Auch außerhalb dieser Zeiten können Termine vereinbart werden. Geiges hat über alle Aktivitäten genau Buch geführt. An den 43 Sprechtagen gab es 56 Kontakte im Büro. Bei 38 ging es dabei thematisch um Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Der Fahrdienst wurde 124 Mal in Anspruch genommen. Niederschwellige Betreuungen hätten ebenso stattgefunden wie die Vermittlung von ergänzenden Betreuungen und Putzhilfen, berichtete Geiges. Zwei Mitarbeiter seien vom DRK für aktivierende Hausbesuche geschult worden. Mobile Wohnberatung sei in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat durchgeführt worden. In zwei erstmals angebotenen Rotkreuzkursen für Senioren habe man insgesamt 30 Teilnehmer geschult. Im vergangenen Jahr starteten die Bürgerbeauftragten mit Kaffeenachmittagen, die jeweils von externen Referenten gestaltet werden. Themen seien richtige Medikamenteneinnahme, polizeiliche Prävention und Hausnotruf gewesen. Heute findet um 14.30 Uhr im Café Schnurr ein Informationsnachmittag zum Thema "Online-Banking" und "Kredite für Senioren" statt. Auch das Thema Vererben wolle man in diesem Jahr aufgreifen, kündigte Geiges an, der von einer guten Resonanz der Veranstaltungen berichtete. Er dankte allen, die die Arbeit der Bürgerbeauftragten unterstützen. Erika Otto arbeitet mittlerweile im Bürgerbüro auch bei den wöchentlichen Sprechstunden mit. "Ich höre immer wieder, dass die Angebote der Bürgerbeauftragten sehr gut angenommen werden. Ich freue mich über die vielen positiven Rückmeldungen", sagte Bürgermeister Hans-Peter Braun. Stefan Ursprung (FBV) sprach den Ehrenamtlichen Hochachtung und Lob aus. Dem schloss sich Volker Blum (CDU) an. Gerhard Bitzer dankte er ausdrücklich für dessen Aufbauarbeit. Peter Ganter (SPD) sprach von einer "tollen Institution". Den Mitarbeitern bescheinigte er Erfahrung, Sachverstand und Einfühlungsvermögen.

