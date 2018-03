Germania-Frauen gelingt große Überraschung

Rheinmünster - Fußball, Tennis, Tischtennis und asiatischer Kampfsport. In diesen Sportarten waren die Sportler aus Rheinmünster im vergangenen Jahr erfolgreich. Bei der Sportlerehrung hob Bürgermeister Helmut Pautler den besonderen Stellenwert des Breitensports in der Gemeinde heraus.

Der Vereinssport sei ein wichtiges Element für das soziale Leben in seiner Gemeinde, betonte Pautler. "Noch wichtiger als Ranglistenplätze und Spitzenleistungen ist aber die Beteiligung von Bürgern aller Altersgruppen an sportlichen Aktivitäten", ergänzte er.

Als Grundlage für das breite sportliche Engagement in Rheinmünster sieht der Rathauschef die mit einem hohen Kostenaufwand finanzierte Unterhaltung von Sportstätten und die Unterstützung der Vereinsarbeit mit regelmäßigen, jährlichen Zuschüssen, insbesondere für die Jugendarbeit, für die es besondere Zuwendungen gebe. "Wenn sich dann über den Breitensport hinaus herausragende Erfolge einstellen, freut uns das um so mehr", sagte Pautler.

Die größte Überraschung bei den Mannschaftswettbewerben gelang den Frauen des FC Germania Schwarzach mit dem Gewinn des Fußballbezirkspokals. In der Meisterschaftsrunde wurde die Elf um Coach Martin Götz nur Siebter und verlor auch beide Spiele gegen den Endspielgegner SV Ottenau. Beim packenden Pokalfinale auf eigenem Gelände konnte sich der FC Schwarzach mit einem Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 durchsetzen und errang bei der dritten Endspielteilnahme erstmals in der Vereinsgeschichte den Pokal.

Nur knapp die Meisterschaft verpassten die Nachwuchstennisspieler der TSG Greffern/Söllingen. Im Wettbewerb der U16 in der zweiten Bezirksliga reichte der Vizemeistertitel zum Aufstieg. Noch erfolgreicher war die Damenmannschaft des TC Greffern, die in der zweiten Bezirksklasse den ersten Platz belegte sowie das Mixed-Team mit der Meisterschaft in der ersten Bezirksliga.

Zu den Dauergästen bei der Sportlerehrung in Rheinmünster gehören die Kampfsportler des Budo-Clubs Greffern. Den größten Erfolg landete die für das Bundesligateam des KSV Esslingen startende Sarah Herrmann. Die Athletin belegte beim Ranglistenturnier der Damen den dritten Platz und unterstrich mit dem deutschen Vizemeistertitel in der Altersklasse U21 ihre Ausnahmestellung. Gute Platzierungen bei nordbadischen Meisterschaften und auf Kreisebene erzielten Marcus Hodapp, Lars Hofmann, Laura Bisch, Daniel Lorenz, Johannes Lorenz und Ondine Giegerich. Im Tennis gab es für Tom Schoch, Leon Koch, Melinda Friedmann und Nina Schoch Platzierungen auf dem Treppchen bei Bezirksmeisterschaften.

Max Stenzer siegte bei zwei Sichtungsturnieren, Tim Zeitvogel sogar bei deren vier, während Adrian Kropfgans auf den zweiten Platz beim Reblandturnier kam. Bei den deutschen Beachtennis-Meisterschaften kamen Bettina und Heiko Schoch auf den sechsten Platz.

Überragenden Erfolg an der Tischtennisplatte feierte Kay Schaufler, der sich über die Mini-Meisterschaften in Rheinmünster im Bezirksentscheid in Bühlertal für das Verbandsfinale in Konstanz qualifizierte, wo er Siebter wurde. Julian Oesterwind sicherte sich die Meisterschaft im Tischtennisbezirk Rastatt/Baden-Baden. Eine Auszeichnung für besondere Trainerleistungen erhielten Manuela Heim und Bernd Strohmeier von der GTM Rheinmünster sowie Siegfried Welle, Rolf Merkel, Heiko Schoch, Zita Walter und Axel Bernhard.

"Sowohl Mannschafts- als auch Einzelleistungen wären kaum möglich ohne die Arbeit, die ehrenamtlich und unentgeltlich in unseren Vereinen geleistet wird", betonte Pautler mit Blick auf das ehrenamtliche Engagement von Trainern, Betreuern und allen, die in Vereinen unersetzliche Arbeit leisteten. In Rheinmünster können die Vereine in eigenem Ermessen ihre erfolgreichen Athleten für die jährliche Sportlerehrung melden.