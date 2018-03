"Deine Spuren werden bleiben!"

Von Joachim Eiermann Bühl - Auf all die Huldigungen, die dem scheidenden Bühler Musikschulleiter Bernd Kölmel widerfuhren, setzten die "Pop Juniors" mit ihrer erfrischenden Art noch eins drauf. Sänger Manuel Bäuerle hatte für den Mentor der Schüler-Combo extra ein Lied geschrieben: "Bernd mit Dir war es eine tolle Zeit, voller Lust und Heiterkeit!", schallte es am Dienstagabend bei der Abschiedsfeier durch den Friedrichsbau, und die etwa 100 geladenen Gäste klatschten den Refrain mit. "Unfassbar!", entfuhr es dem umtriebigen Durmersheimer Musikpädagogen, der die Szene in Bühl wie kein anderer geprägt hat und dessen künftige Wirkungsstätte in Vaterstetten bei München liegt. "Es muss uns in der Region nicht bange sein, wenn man so phänomenale Nachwuchstalente hat", verkündete Kölmel freudestrahlend. Viele davon, vor allem im Popular- und Jazzbereich, hat der Schlagzeuglehrer in über 21 Jahren entdeckt und gefördert. "Wenn ich heute Abend all Ihre Aktivitäten und Wirkungskreise aufzeigen wollte, würde das eine lange Reihe geben", gab Hubert Schnurr zu verstehen. Eine längere Laudatio ließ sich der OB dennoch nicht nehmen, die er so beendete: "Wir bedauern sehr, dass Sie uns verlassen, denn Ihr Ausscheiden ist ein großer Verlust für unsere Stadt und die Region." Eingangs seiner Rede hatte Schnurr betont, dass Kölmel "eine ganz besondere Wertschätzung" in Bühl genieße als jemand, der mit unermüdlichem Engagement seinen Job lebe, Weichen stelle, Begabungen fördere und Schüler wie Lehrer motiviere: "Bernd Kölmel ist ein Multitalent." Er verwies auf Kooperationen mit der Lebenshilfe, Schulen und Kindertagesstätten, auf die Gründung der Big Band Brass & Fun, des Jazztivals und der Reihe "Jazzlight". Schnurr erinnerte an glorreiche Partnerschaftsfeiern, den "Eurotreff Musik" und "wunderbare Musiktheater-Aufführungen". Und der OB stellte die Frage in den Raum: "Was wäre das Kulturprogramm des Zwetschgenfestes ohne Ihre tolle Mitarbeit?" Im Namen des Lehrerkollegiums stellte Klaus Martin Kühn auch die vielen Erfolge beim Wettbewerb "Jugend musiziert" heraus. "Musik hinterlässt Spuren", sagte Kühn zu Kölmel gewandt: "Deine Spuren werden bleiben!" Barbara Laskowski hatte dem ziehenden Freund ein Gedicht gewidmet mit "nichts als der Freiheit im Blick". Brigitte Neubert, geschäftsführende Schulleiterin, dankte für eine wertschätzende Unterstützung mit zahlreichen schulischen Kooperationen. Das letzte Wort hatte Kölmel selbst: "Alles, was wir geschafft haben, haben wir gemeinsam geschaffen." Zwei seiner engsten Mitarbeiterinnen galt sein besonderer Dank: Doris Früh und Martina Rumpf. Klassik, Jazz und Pop spiegelten die Vielfalt der Musikschule wieder. Das Lehrer-Ensemble spielte Brahms, die Ballettgruppe tanzte Träume aus Tüll, die Jazz-Combo groovte. Den Vogel aber schossen die "Pop Juniors" mit "Unser Lied für Bernd" ab. Als später das letzte Glas geleert und das letzte Häppchen aus der Küche des Frauenbunds verdrückt war, hatte Kölmel nahezu jeden und jede im Saal umarmt.

