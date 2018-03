Franz Sucher zum Ehrenmitglied ernannt Bühlertal (eh) - Mit Ausdauer und Hingabe widmet sich der Obst- und Gartenbauverein Bühlertal an verschiedenen Stellen im Tal das ganze Jahr über der Ortsbildpflege. Baumschnittkurse und das Mitwirken an der Naturparkschule gehören ebenfalls zu den Vereinsaktivitäten. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Kassierer Franz Sucher zum Ehrenmitglied ernannt. Bernhard Geiges, stellvertretender Vorsitzender, freute sich über eine gut besuchte Versammlung. Auch Gäste kommen immer wieder gerne, da die Veranstaltung stets mit einer großen Tombola und einem interessanten Vortrag kurzweilig gestaltet wird. Schriftführerin Ruth Hils verlas den gemeinsam mit Doris Braun verfassten Jahresrückblick. Sie zählte auf, dass das Laubenkreuz, die Ortseingänge und das Brommer-Gelände Schwerpunkte der Ortsbildpflege sind. Sie berichtete über die gärtnerischen Arbeiten und die Vielfalt des Blumenschmucks. An einer Stelle habe man Bodendecker entfernt und eine Blühwiese ausgesät. Geiges ergänzte: "Es wird immer schwieriger, Teilnehmer für die Schnittkurse zu finden. In diesem Jahr nehmen wir aber trotzdem wieder einen Anlauf." Er dankte nicht nur seinen Vorstandskollegen, sondern auch Josef Blum für sein Engagement. Er bringe sich bei der Baumpflege auf dem Brommer-Gelände ein und sei im Rahmen der Naturparkschule an der Franziska-Höll-Schule eingesprungen mit einem naturpädagogischen Beitrag zum Thema Apfel. Kassierer Franz Sucher berichtete von einem kleinen Jahresüberschuss und einem guten Kassenstand. Bei den Mitgliedern habe es zwei Neuaufnahmen gegeben, so dass der Mitgliederstand 87 Personen betrage. Die Kassenprüfer Herbert Burgard und Bruno Meier bescheinigten die einwandfreie Kassenführung. Die gute Seele des Vereins Bürgermeister Hans-Peter Braun nahm die Entlastung vor. Er dankte für die Ortsbildpflege und hob das Anlegen von Blühflächen hervor. Die Gemeinde wolle diesbezüglich auch als Vorbild fungieren. Er skizzierte die Aktivitäten der Naturparkschule, zu deren Gelingen auch der Obst- und Gartenbauverein beitrage. Die Ehrungen nahm Bernhard Geiges vor. Mit einem Präsent und einer Urkunde zeichnete er Gerhard Karcher für 25 Jahre Mitgliedschaft aus. Eine besondere Ehrung wurde Franz Sucher für 35 Jahre Vorstandstätigkeit als Kassierer zuteil. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Geiges betonte: "Er macht es seit 1983. Die Buchführung ist exzellent. Er ist die gute Seele des Vereins." Sucher habe sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht. Er kümmere sich sowohl um Ortsbild- als auch um Datenpflege, bereite die Hauptversammlung vor und stelle in diesem Rahmen jedes Jahr eine unvergleichliche Tombola auf die Beine. Eine solche sei im ganzen Landkreis wohl einmalig. Bei der diesjährigen Tombola gebe es 255 Gewinne. Die Hälfte der Preise habe man von Sponsoren kostenlos erhalten. Sucher meinte: "Im Verein sind wir ein tolles Team." Bereits als Grundschulkind habe er gemeinsam mit den Eltern die Vereinsversammlungen besucht, bei denen die Tombola auch schon dazugehört habe. Unter dem Thema "Seltene südländische und wildwachsende Früchte" vermittelte der Berater für Obst- und Gartenbau im Landratsamt, Uwe Kimberger, den Besuchern interessante Impulse über neue Gartentrends. Er informierte über Besonderheiten und Sorten und was beim Anpflanzen beachtet werden sollte. Er wies außerdem auf einen ganztätigen Veredelungskurs hin, der am Samstag, 7. April, in der Reblandhalle in Altschweier stattfindet.

