Bürgermeister von lauter Siegern "umzingelt"



Ottersweier (mig) - Der Bürgermeister hielt Wort: Einen kurzweiligen und interessanten Abend versprach Jürgen Pfetzer den rund 150 geladenen Gästen des Ehrungsabends der Gemeinde am Mittwoch. Im Gemeindezentrum St. Johannes erfuhren sie viel über die Leistungen ihrer Mitbürger und über die österreichische Fußball-Nationalspielerin Verena Aschauer vom SC Sand, die Überraschungsgast des Abends war. Unter lauter Siegern stand der Rathauschef zeitweise auf der Bühne. Er versammelt zahlreiche Sportler um sich, die 2017 Erfolge feiern konnten: "Sie sind im entscheidenden Moment über sich hinaus gewachsen." Den Höhepunkt und Schlusspunkt ihrer Karriere erlebte kürzlich die viele Jahre erfolgreiche Showgruppe der Burning Ropes aus Ottersweier. Trainer Marcel Velte berichtete von ihrer Reise zu den Weltmeisterschaften nach Oslo, wo sie den dritten Platz gewannen. Jetzt habe ein neuer Abschnitt für die Sportlerinnen und Sportler begonnen. Viele seien in Ausbildung und Studium: "Wir waren ein gutes Team und haben viel erreicht", freute er sich und nannte unter anderem vier Titel als Deutschlands beste Showgruppe und einen Auftritt im Fernsehen bei "Das Supertalent". Seit Jahren träfen die Aktiven des Schützenvereins Hubertus Ottersweier immer ins Schwarze, so der Bürgermeister. Geehrt für ihre Leistungen wurden die Luftgewehr- und Kleinkaliber-Mannschaft. Die Top-Schützen des Vereins hatten es mit dem Luftgewehr auf den zweiten Platz bei den Landesmeisterschaften geschafft und mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf den dritten Platz auf Landesebene. In der Disziplin 3x20 holten sie den Landesmeistertitel nach Ottersweier. Julian Hondmann spielt Volleyball in der zweiten Bundesliga bei den Young-Volley-Stars in Friedrichshafen und ist im Kader der Jugendnationalmannschaft. Jaqueline Geromüller betreibt erfolgreich Shotokan-Karate im Dojo Makoto Baden-Baden. Bei den Südwestdeutschen Meisterschaften wurde sie dreimal Erste. Als Sportler des Jahres 2017 der Gemeinde Ottersweier wurden außerdem die B-Juniorinnen der SG Unzhurst/Ulm geehrt, die in der Verbandsliga den fünften Platz erreichten und Bezirksmeister in der Halle wurden. In feschen weißen Trainingsanzügen zeigten sich die Wettkampfgruppe E1 und die Wettkampfgruppe D2 der Turnerschaft Ottersweier. Die Mädchen erreichten jeweils die Meisterschaft in der Ortenauer Turnliga 2017. Als "Herz und Puls der Gemeinde" würdigte Bürgermeister Pfetzer die ehrenamtlich Engagierten. Mit dem Ehrenamtspreis der Gemeinde zeichnete er aus: Gertrud Sauer und Gerd Strecker vom Liederkranz Unzhurst, Corina Seebacher vom Tennisclub, Wolfgang Dinger und Dieter Seifermann von der Narrenzunft Otterschwierer Leimewängscht und Marcus Deuchler vom VfB Unzhurst. Mit warmen Worten gewürdigt wurde auch das langjährige Engagement von Hans-Dieter Braun von der Zeller Dorfgemeinschaft und Brandmeister Christian Chromy von der Feuerwehr. Für ihre Nächstenliebe zeichnete der Bürgermeister Marianne Lempert und Edith Moser für je 75 Blutspenden mit einer Ehrennadel, einer Urkunde und einem Geschenk aus. 25 Mal spendeten: Karin Bauer, Herbert Braun, Gisela Falk, Armin Hensel, Angelika Höß und Thomas Kopp. Für zehn Blutspenden erhielten eine Anerkennung: Klaus Bauer, Klaus Fuchs, Kerstin Höfflin, Uwe Schwan, Marianne Weber und Marion Zimmer.

