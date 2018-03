Mit Mut Diskriminierung entgegentreten

Die Schülervertreter waren auch bei der Proklamation in der Aula der "Elly" stark präsent. Ein Perkussionsensemble um den Sozialpädagogen Tobias Hölscher zeigte musikalisch, welch großartige Ergebnisse harmonisches Zusammenwirken von Menschen hervorbringen kann.

Dies griff Schulleiterin Gabriele Krämer im Willkommen auf, nahm es als Gleichnis für die Atmosphäre an der Schule. Die Auszeichnung sei auch eine Frucht des seit Jahren guten "Zusammenspiels" zwischen Schülern und Lehrern. Die von der SMV um die Schülersprecher Kevin Kotarski und Meike Schmidt ausgehende Initiative für "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" hätten die Verbindungslehrkräfte Anja Kirch und Nadine Beier mit Enthusiasmus und Engagement vorangetrieben, erläuterte die Schulleiterin. Den fruchtbaren Boden mitbereitet hätten die Präventionsgruppe um Margit Seyfried sowie das von Klaus Boujong und Susanne Merkel initiierte Leuchtturm-Projekt, das an der "Elly" jüngst die Wanderausstellung "Vielfalt mit Kindern erleben" präsentierte.

Die Zeile "Alle Menschen werden Brüder" aus der "Ode an die Freude" griff Schülersprecherin Meike Schmidt auf. Seit Friedrich Schiller diese gedichtet habe, seien zwar 233 Jahre vergangen, doch es gebe immer noch Menschen, die andere nicht so akzeptierten, wie sie sind. Schmidt befürchtete: "Vor uns liegt noch ein langer Weg, bis wir von einem toleranten Land sprechen können. Doch wir, die ,Elly', wollen heute einen ersten Schritt auf diesem langen Weg zurücklegen."

Landrat Jürgen Bäuerle, Schirmherr der Aktion der "Elly", sagte: "Es hat mich sehr gefreut, dass die Initiative für ,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage' aus der Mitte der SMV kam. Die Teilnahme zeigt, dass das soziale Klima in dieser Landkreis-Schule aktiv mitgestaltet wird, dass man bewusst jeder Form von Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Mobbing entgegentritt." Angesichts aktueller politischer Entwicklungen sei auch der zweite Teil des Titels, "Schule mit Courage", ernst zu nehmen. "Mut hilft gegen Angst und damit auch gegen Hass. Mut ist genau das Mittel, das unsere Gesellschaft braucht, um Diskriminierung und Rassismus erfolgreich zu bekämpfen", meinte Bäuerle.

Stephan Reichstein gehört dem Kolping-Bildungswerk Württemberg an, das die Landeskoordination der Aktion "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" für Baden-Württemberg übernommen hat. Er betonte bei der Überreichung der von der Bundeskoordination in Berlin ausgestellten Urkunde: Der Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" werde zwar der "Elly" heute verliehen, sei aber auf Nachhaltigkeit angelegt. Alljährlich sollten Projekte im Sinne der Aktion durchgeführt werden. "Schulen sollten wissen, wie man mit Rassismus umgeht und wie man sich bei Diskriminierung verhält", meinte Reichstein und lobte: "Es ist ganz, ganz wichtig, was Sie hier tun. Ich möchte mich insbesondere bei den Schülerinnen und Schülern bedanken, die sich dieses Themas angenommen haben und nun an ihrer Schule aktiv vorantreiben."