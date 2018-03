Vorbehalte gegenüber Direktanschluss

Bühl - Eine Direktanbindung des Baden-Airparks an die Autobahn findet im Bühler Gemeinderat nicht die ungeteilte Zustimmung. Im Rahmen der Behördenanhörung des Planfeststellungsverfahrens verabschiedete das Gremium eine Stellungnahme mit der Forderung, alternativ auch die Variante einer Nordanbindung mit einer Umfahrung von Hügelsheim zu untersuchen (siehe "Zum Thema"). Vor allem Freie Wähler, SPD und GAL bewerteten die direkte Ostanbindung zur A5 bei Halberstung unter ökologischen Gesichtspunkten sehr kritisch.

OB Hubert Schnurr führte eingangs aus, dass der Landkreis Antragsteller sei und die Entscheidung letztlich das Regierungspräsidium Karlsruhe treffen werde. Eine Direktanbindung könnte sich für die Stadt in der Verkehrsentwicklung überwiegend positiv auswirken, so das Stadtoberhaupt. Insbesondere Weitenung und Oberbruch würden entlastet. Stattdessen werde, Untersuchungen zufolge, der Verkehr auf der A5 nördlich von Bühl und auf der L85 (Zubringer) östlich der Weißgärber-Kreuzung anwachsen, ein Aspekt der Patric Kohler (CDU) reklamieren ließ: "Wir haben schon jetzt massive Probleme auf der L85 und der Vimbucher Straße." Er forderte einen Schutz der Anwohner in Vimbuch. Der OB ergänzte, dass der Lärmschutz, auch entlang der A5 in Weitenung im Verfahren im Detail untersucht werden müsse. Margret Burget-Behm (CDU) sah die Bedenken Kohlers in der Stellungnahme berücksichtigt: "Den Brief können wir voll unterstützen."

Anschließend stellte Karl Ehinger (FW) den Antrag, die Variante 3b (Nordanbindung an die B500 bei Hügelsheim) "gleichwertig in das Planfeststellungsverfahren einzubeziehen". Diese werde von seiner Fraktion favorisiert, während die ostseitige Direktanbindung ökologisch wertvolles Gebiet durchschneide. Im Norden anzuschließen sei die verträglichere Lösung: "Das Gebiet ist nicht so hochwertig", teilweise gar PFC-belastet. Der OB gab zu bedenken, dass bei einer Nordanbindung der Verkehr "weiterhin durch unsere Ortschaften fließt". Eine Nordlösung funktioniere nur in Kombination mit einer zusätzlichen Anbindung im Süden.

Man dürfe nicht mit der Umwelt umgehen, "als hätte man noch eine zweite im Kofferraum", kritisierte Barbara Becker für die SPD-Fraktion die Pläne zur Ostanbindung in einer längeren Stellungnahme und sprach von einem "ökologischen Desaster mit Ansage". Die geplante Straße zerschneide den Lebensraum vieler streng geschützter Arten von Fledermäusen, Amphibien und Reptilien. Hinzu kämen eine tödliche Bedrohung der zurückgekehrten Wildkatze und eine akute Gefährdung eines Schäfereibetriebs, dem der Weg zu den Winterweiden im Naturschutzgebiet Waldhägenich abgeschnitten werde. Die Planung sehe einen so erheblichen Eingriff in ein Natura-2000-Gebiet vor, dass, so Becker, gegen EU-Recht verstoße werde. Deshalb sei zwingend die Alternative zu wählen.

"Wir geben dem Naturschutz den Vorrang der Interessen", erklärte Ludwig Löschner (GAL). Es verbiete sich, ein geschlossenes, ökologisch wertvolles Gebiet zu durchschneiden. Zudem erachtete er die Kostenberechnung für die Ostanbindung als "tendenziell geschönt", die Nordumfahrung sei im Vergleich nicht so teuer.

Während Lutz Jäckel (FDP) äußerte: "Ich wage nicht zu beurteilen, wer letztlich Recht hat", erklärte hingegen Margret Burget-Behm (CDU), die ökologischen Bedenken nachvollziehen zu können.

Einstimmig stimmte der Gemeinderat dafür, die Ergänzungs- und Korrekturvorschläge von Ehinger und Becker in den Entwurf einzuarbeiten.