"Schon immer meins"

Ob der fortgesetzt wird, darüber verhandle man noch, verriet der Manager der Mannschaft, Gerald Jungmann. Die Fragen stellte den Ehrengästen Sportredakteur Moritz Hirn vom Badischen Tagblatt.

Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden erreichte Verena Aschauer mit dem österreichischen Nationalteam das Halbfinale. Als einzige Österreicherin wurde sie in die "Elf des Turniers" gewählt und damit zur besten Linksverteidigerin. "Es gibt nichts Schöneres, als den Ball am Fuß zu haben", sagt die 24-Jährige.

In Wien geboren und aufgewachsen, sei ihr früh klar gewesen, dass sie in Deutschland Fußball spielen wolle: "Fußball war schon immer meins und wird es immer bleiben." Mit 16 Jahren ging sie zum Herforder SV, spielte danach für den BV Cloppenburg und den SC Freiburg, bevor sie 2016 nach Willstätt kam. Moritz Hirn sprach von einer "österreichischen Enklave" in Sand, weil aktuell vier Frauen aus dem Nachbarland für den SC Sand spielen.

Aktuell hole sie ihren Schulabschluss nach und überlege, wie sie sich ein zweites Standbein aufbauen könnte, gab die Fußballerin preis. Reich werde man als Frau im Fußball nicht und brauche unbedingt einen Plan, "was nach der Karriere kommt." In Kehl, wo sie wohne, werde sie von einigen auf der Straße erkannt und das Umfeld gefalle ihr gut.

Sand habe von allen Bundesligavereinen im Frauenfußball den kleinsten Etat, verriet Manager Gerald Jungmann, der aus Ottersweier stammt. Neben seiner Tätigkeit als Verkaufsleiter bei einem Autohaus in Offenburg ist er Manager des SC Sand. Angefangen habe er dort 1980 als Trainer, als die Frauen noch eine Hobbymannschaft bildeten. Der Dorfverein sei in der Bundesliga zuerst belächelt worden: "Heute sind wir akzeptiert." Weil das Sportgelände in Sand so eng sei, mögen es die Gegnerinnen nicht, weiß er. Das Publikum sei sehr nah am Spielfeld und sorge für viel Stimmung. Trainer Sascha Glass, das erfuhren die Ottersweierer auch, ist der Neffe vom Cheftrainer des VfL Wolfsburg, Bruno Labbadia. Dort liege der Etat für den Frauenfußball mehr als zehnmal zu hoch wie in Sand, wo man auf seinen Fanclub mit 50 Mitgliedern mächtig stolz sei.