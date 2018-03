Kostenexplosion bei den Rohbauarbeiten

Die Kostenexplosion beim geplanten Ausbau eines städtischen Wohnhauses in der Daimlerstraße (Gewerbegebiet Süd) hat zwei Gründe, die Eckhard Vandersee (Hochbau- und Gebäudemanagement) in der Gemeinderatssitzung erläuterte. So verteuerten sich zum einen die Rohbauarbeiten gegenüber der Kostenberechnung um 35 Prozent. "Das Ergebnis hat uns auch vom Hocker gehauen", so Vandersee, sei jedoch in der gegenwärtig guten Auslastung der Branche begründet: "Es ist problematisch überhaupt noch eine Firma zu finden", so Vandersee. Der Architekt Jürgen Lauten ergänzte: "Das ist der Konjunktur geschuldet." Die Baufirmen seien bis September ausgelastet.

Zum anderen kommt die zusätzliche Installation einer Fluchttreppe zum Tragen, die zwar baurechtlich nicht gefordert, aufgrund der besonderen Nutzung durch Obdachlose jedoch geboten sei, wie Vandersee ausführte. "Ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass ohne eine Rettungstreppe bei einem Ernstfall alle Bewohner rechtzeitig aus dem Haus rauskommen", sagte er.

Margret Burget-Behm (CDU) stellte die Frage in den Raum, ob die Fluchttreppe, da sie nicht vorgeschrieben sei, wirklich sein müsse. "Angesichts der 60000 Euro hätten wir uns das Ganze vermutlich anders überlegt", erinnerte Lutz Jäckel (FDP) an die Grundsatzentscheidung zum Ausbau im vergangenen Jahr.

"Die Sicherheit geht für mich vor", erklärte Walter Seifermann (GAL). Barbara Becker (SPD) meinte, man dürfe jetzt "nicht kneifen." Auch Karl Ehinger (FW) war von der Notwendigkeit der Fluchttreppe überzeugt.

Einstimmig bewilligte der Gemeinderat die Arbeitsvergaben. Die Aufträge gingen an die Bühler Firma Stößer (Rohbauarbeiten, 129702 Euro) und die Firma Kurt Seiert Ottersweier (Zimmererarbeiten, 139214 Euro). Weitere Gewerke stehen noch aus.

Durch den Ausbau soll Platz für bis zu 20 Personen gewonnen werden. Rund 220 Quadratmeter zusätzlicher Wohnraum wird geschaffen. Dieser resultiert aus einer Aufstockung des Dachgeschosses zum Vollgeschoss und einem Ausbau des Kellers.