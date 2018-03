"Kreuzfahrt" mit Überraschung Bühl (bgt/red) - Man durfte sich tatsächlich phasenweise auf einem Kreuzfahrtschiff wähnen. "Kreuzfahrten", so lautete jedenfalls das Motto, unter das der Musikverein Eisental sein Frühjahrskonzert gestellt hatte. Die musikalische "Reise" war für einen der Musiker mit einer ganz besonderen Überraschung verbunden: Berthold Feist wurde mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Affentaler Musikanten füllten am Samstagabend spielend die prächtig und passend zum Thema geschmückte Schartenberghalle bis auf den letzten Platz, und ihr Programm hätte gewiss die Gäste auf jedem Kreuzfahrtschiff begeistert. Bereits der Auftakt, gestaltet von der Jugendkapelle Bühlertal/Altschweier/Eisental unter der Leitung von Katherine Flynn-Hartmann mit Titeln wie "Alamo", "Bohemian Rhapsodie" und "Music From Titanic", war nicht von schlechten Eltern. Flynn-Hartmann ist offensichtlich imstande, Enthusiasmus und Spiellaune bei den Jugendlichen zu wecken. Pit Hirn übernahm sodann vom Vorsitzenden des Vereins Bodo Deger (zum ersten Mal als Trompeter im Ensemble im Einsatz) die Moderation und lieferte interessante Informationen zu den einzelnen Titeln. Marc Noetzel, der die Kapelle seit 1995 künstlerisch leitet, hat einen beeindruckenden Klangkörper geformt, man spürt die über Jahre gewachsene Zusammenarbeit: präzise Einsätze, gutes Zusammenspiel, sowohl bei schmissigen wie tragenden Titeln. So glaubt man bei "Schmelzende Riesen" von Armin Kofler wirklich das Abtauen von Gletschereis zu vernehmen, das Ausmaß der Klimaänderung wird so hörbar. Der Moderator nennt einige Gründe, was OB Hubert Schnurr und seine Gattin Beatrix zum Frühjahrskonzert getrieben haben könnte, verwirft sie aber allesamt wieder, so dass Schnurr selbst das Geheimnis lüften konnte: Er sei gekommen, um eine hohe Auszeichnung zu vergeben, für einen, der sich in vorbildlicher Weise verdient gemacht habe. Sie geht an das Ensemblemitglied Berthold Feist, der seit 1959 als Musiker (Klarinette und Saxofon) sowie in vielen Funktionen im Verein tätig ist. Feist sei jahrelang der Vereinsvertreter bei der Organisation des Affentaler Weinfestes gewesen, führt Schnurr aus. Auch heute sei Feist noch immer bei der Ausrichtung der Vereinsfeste ein wichtiger und erfahrener Teil des Teams, von dessen Erfahrung die jüngeren Mitglieder profitieren könnten. Als EDV-Beauftragter des Vereins hat er ein PC-Musikprogramm eingeführt, das er bis heute pflegt. Die Ausbildung der Jugend habe Feist ebenfalls schwerpunktmäßig mitbegleitet. Schnurr: "Er war als Ausbilder selbst lange aktiv und organisiert heute noch die privaten Ausbilder beziehungsweise stimmt sich mit der städtischen Musikschule ab." Feist sei stets ansprechbar für die Mithilfe in allen Bereichen des Vereins, sagt Schnurr: "Unermüdlich ist er bei allen Veranstaltungen und Einsätzen in der Organisation und Durchführung dabei." Auch kümmere sich Feist um die Ehrungsanlässe der aktiven wie passiven Mitglieder. "Und er nimmt sich oft auch die Zeit, diese Geschenke im Namen des Vereins zu überbringen", so Schnurr. Dieses Mal wird Feist selbst geehrt, und es schien für ihn jedenfalls eine absolute Überraschung zu sein. Mit "Brindisi", dem Marsch aus Verdis Oper "La Traviata", steuert das Programm sodann seinem Höhepunkt zu und gipfelt mit dem Auftritt des amtierenden "Mister Eisental", so wird er jedenfalls von Pit Hirn angekündigt: Thomas Huber. Er singt "Beyond the Sea" aus dem Film "Nemo". Gänzlich zur Traumschiffatmosphäre wandelt sich dann die Stimmung im Saal, als die berühmte Torte mit vielen brennenden Wunderkerzen auf einem Teewagen hereingefahren wird und dazu noch die "Traumschiff"-Titelmelodie erklingt, ganz wie in der obligatorischen Schlussszene der ZDF-Serie. Die überbordende Begeisterung und die tolle Atmosphäre im Saal verlangten den Affentaler Musikanten noch ein paar Zugaben ab. Und auch danach hatte niemand so rechte Lust, bereits nach Hause zu gehen.

