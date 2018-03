Tonhühner und Häkelhasen nicht nur fürs Osterfest Bühl (urs) - "Ich muss mich schon sehr zusammennehmen", schmunzelt eine ältere Dame, die Stammkundin des Bühler Kunsthandwerkermarkts ist. Sie nehme sich zwar immer vor, einige der hübschen Geschenk- und Dekoartikel zu verschenken. "Aber dann kann ich mich nicht trennen und behalte doch alles selbst", erklärt sie charmant. Prall gefüllte Einkaufstaschen sah man am Sonntag im Bürgerhaus Neuer Markt allenthalben. Viele Besucher nutzten das qualitativ hochwertige Angebot zum Oster-Shopping, aber nicht nur. Die Vielfalt an großen und kleinen Kunst- und Handarbeitsschätzen war wieder unglaublich groß: Schmuck in vielen Variationen, Filzobjekte, Keramik, Seifen, Allerlei aus Seide, Schmuck aus Kaffeekapseln oder Pyramidentäschchen aus Korkstoff. Unter viele bekannten Ausstellern waren auch ein paar neue Gesichter mit kreativen Einfällen zu entdecken. Kinder wie Erwachsene klebten am Stand von Charlotte Braun. Die ältere Dame aus Bietigheim-Bissingen fertigt aus Ton Hühner und Hähne in Originalgröße. Als wäre es lebend, sitzt das Federvieh auf einer Leiter. "Jedes Huhn hat einen eigenen Charakter", erklärt Charlotte Braun schelmisch: "Manche sind neugierig, einige schauen verschlafen, andere ruhen in sich selbst." Theresia Eißner aus Kuppenheim zaubert mit der Häkelnadel Kuscheltiere wie Nilpferde, Spinnen, Hasen und Schildkröten aus Baumwolle in Perfektion. Ein zeitaufwendiges Geschäft. Viel Liebe zum Detail und Fingerfertigkeit steckt auch in den unzählbaren anderen Unikaten auf dem Mark. Wie etwa in den handgearbeiteten Taschen von "Fräulein Schmidt" aus Waldmatt. Christine Bosch punktete in ihrer Kreativ-Werkstatt "Rumpelstilzchen" mit Schalen aus alten Langspielplatten oder witzigen Kleiderhaken mit Filzkopf. Daniela Kern aus Bühl wartete mit Urlaubstagebüchern zum Ausmalen oder Bekleben von Fotos auf. Natürlich war Ostern ein großes Thema: Hasen in allen nur denkbaren Variationen: aus Schokolade, Filz, Keramik der Salzteig. Der Kunsthandwerkermarkt, den Hedwig Frisch und Michaela Seifermann seit 1999 auf die Beine stellen, bürgte erneut für Qualität. 70 Aussteller warteten daher gestern wieder einmal mit einem riesigen Angebot auf.

