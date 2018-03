"Aushängeschild für Bühl"

Vor vollem Haus hielt Wolfgang Grenke (IHK) die Festrede über den Wert musisch-kultureller Bildung (siehe gesonderten Beitrag), sodann ergriff Marc Marshall das Mikrofon zum Swing mit "Brass & Fun". Kai Fenner, stellvertretender Geschäftsführer bei USM, freute sich bei seiner Begrüßung, die städtische Bühler Big Band auch einmal außerhalb des Sonntagsbrunchs beim Jazztival im Haus zu wissen. Schaub blickte kurz auf die vielen unterstützenden Aktivitäten des Fördervereins zurück, wobei ihm ein Projekt besonders am Herzen lag: "Musik verbindet Kulturen", ein spielerisches Einsteigerprojekt für alle Erstklässer in Bühl, das "hoffentlich noch möglichst lange fortbestehen" werde.

Bürgermeister Wolfgang Jokerst würdigte, dass der Förderverein bislang über 100000 Euro an Spendengeldern gesammelt oder über Dritte generiert habe. Damit seien Stipendien, Instrumentenkäufe, Konzertreisen und weitere Projekte finanziert worden, die sich über das Schulbudget nicht abdecken ließen. Jokerst: "Der Förderverein hat die Musikschule beispielhaft unterstützt."

Dass die städtische Einrichtung heute "so ist, wie sie ist", daran hätten auch die früheren OBs Gerhard Helbing und Hans Striebel, die Jokerst unter den Ehrengästen begrüßte, großen Anteil. "Die Musikschule ist ein Aushängeschild für Bühl und die Region", was "zu großen Teilen ein Verdienst" ihres Leiters Bernd Kölmel sei. "Ich möchte mich für die Stadtverwaltung und den Gemeinderat dafür bei Dir herzlich bedanken", sagte Jokerst. Dem Förderverein überreichte er ein Spendenkuvert.

Kölmel stellt sich ab April in Bayern einer neuen beruflichen Herausforderung (das BT berichtete). Die Leitung der Big Band am Samstagabend war dennoch nicht sein letzter Auftritt mit "Brass & Fun". Den Schlusspunkt setzt ein Jazzgospelkonzert mit der Schwedin Ida Sand am 5. Mai voraussichtlich in Altschweier.

Bei USM freute sich Kölmel, seinen Studienkollegen Marc Marshall als Sänger an seiner Seite zu haben. Das war Entertainment im doppelten Sinn: Über das Programm hinaus - mit Klassikern wie "Bad Leroy Brown", "Can't buy me love" oder "I've got you under my skin" und einigen Marshall-Songs wie "Die perfekte Affäre" (mit der eigenen Frau) - erzählten beide Anekdoten von ihren Musikerkarrieren. Die schrillste steuerte Kölmel bei, der bei einer Travestieshow im Staatstheater Karlsruhe im Paillettenkleid mit High Heels Schlagzeug spielen sollte.

Dazu gab es auch einige Instrumentalnummern, bei denen vor allem Pirmin Ullrich mit Tenorsax- und Klarinettensoli glänzte. Er wird "Brass & Fun" nun kommissarisch leiten. Wie am Rande zu erfahren war, soll der neue Musikschulleiter Bernhard Löffler, der im Juli sein Amt antritt, nicht abgeneigt sein, den Job des Bandleaders zu übernehmen.

Freuen darf sich der "Neue" auch über einen Instrumentenzuwachs. Der Förderverein vermachte anlässlich des Jubiläums der Musikschule in Kooperation mit dem Offenburger Klavierhaus Labianca einen nagelneuen Konzertflügel im Wert von etwa 20000 Euro.