Sozialrechtliche Probleme immer komplexer Bühl (wv) - "Der vor 70 Jahren gegründete Sozialverband VdK hat als Vertreter von Menschen in sozialer Not bis heute nichts von seiner Aktualität verloren", stellte Dr. Werner Frase (Neuweier), Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Baden-Baden/Bühl, in der Kreisverbandskonferenz fest. Die Mitgliederzahl im Gebiet des Kreises habe im vergangenen Jahr erneut zugenommen, um 30 auf nun 3186 Mitglieder. Dem Kreisverband gehören 15 Ortsverbände vom Achertal bis Baden-Baden an. In der Mitgliederversammlung in Bühl widmete Vizevorsitzender Reiner Neumeister (Bühl) den 78 übers Jahr verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Gedenken. Kreisschriftführerin Gerda Schmidt (Gamshurst) erinnerte an die VdK-Podiumsdiskussion "Soziale Spaltung stoppen" im Vorfeld der Bundestagswahl. Die VdK-Kreisverbände Baden-Baden/Bühl, Offenburg, Kehl, Lahr und Emmendingen hätten sich mit einem gemeinsamen Stand an der Oberrheinmesse beteiligt. Sein 70-jähriges Bestehen habe der Kreisverband Baden-Baden/Bühl in festlichem Rahmen gefeiert. Dafür habe die Stadt Bühl ihren Ratssaal unentgeltlich zur Verfügung gestellt, bedankte sich Schmidt bei OB Hubert Schnurr. Lothar Lorenz (Bühl) meinte in seinem letzten Bericht als Kreiskassierer: "Ich hätte euch abschließend gern einen Gewinn präsentiert, doch unsere 70-Jahr-Feier ist mir in die Quere gekommen." Das aus den Rücklagen finanzierte Jahresminus von rund 3600 Euro kam den Aufwendungen für dieses einmalige Ereignis nahe. Bernhard Stumm (Baden-Baden), der zusammen mit Petra Schmid (Gamshurst) die Kasse geprüft hatte, fasste das Ergebnis so zusammen: "Es gibt gar nix zu meckern. Die Kasse ist bestens geführt." Die Zahl der Hilfesuchenden in den Sprechstunden des Kreisverbands sei zwar gesunken, doch deren Probleme seien immer komplexer, berichtete Frase aus seinen Erfahrungen. Um die VdK-Ortsverbände bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen für Leitungsaufgaben zu unterstützen, habe der Kreisverband eine "Stellenbeschreibung für Vorstandspositionen" entworfen und wolle die Schulung von Vorstandsmitgliedern unterstützen, indem er die Basislehrgänge mit 50 Prozent bezuschusse, informierte Frase. Unter dem Beifall der Versammlung lobte er: Für die Vorbereitung der 70-Jahr-Feier hätten Kreisgeschäftsführerin Ilona Wendorff und Kreisschriftführerin Gerda Schmidt Großes geleistet. OB Schnurr attestierte dem VdK: "Sie beackern ein wichtiges gesellschaftliches Feld, von der Beratung bei sozialrechtlichen Problemen bis zu Fragen der Pflege." Er merkte zur Kreisgeschäftsstelle an, die in einem städtischen Gebäude untergebracht ist: "Ich habe eine Idee, wie wir diese barrierefrei hinbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das in den nächsten ein bis zwei Jahren doch schaffen." Unter Schnurrs Leitung fanden Nachwahlen statt. Einstimmig wählte die Versammlung Bernhard Stumm (bisher Revisor, zuvor Vizekreisvorsitzender) zum Kreiskassierer und Sven Hansen zu dessen Nachfolger als Revisor, beide aus dem Ortsverband Baden-Baden-Mitte-Lichtental. Werner Frase und Ilona Wendorff sprachen Lothar Lorenz bei der von Rührung geprägten Verabschiedung hohe Anerkennung aus: In den 14 Jahren seines Wirkens als Kreiskassierer sei Lorenz ein fachlich ausgesprochen kompetenter und menschlich liebenswürdiger Ansprechpartner gewesen. Sie zeichneten Lorenz mit einem Ehrenpräsent aus.

