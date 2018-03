Neuer Radweg auf problematischem Untergrund

Stuttgart



Wahlrechtsreform: Vorschlag der CDU Stuttgart (red) - Beim Streitthema einer Reform des Landtagswahlrechts hat die CDU jetzt selbst einen Vorschlag gemacht: Jede Partei soll die Zweitmandate so verteilen, wie sie es richtig findet. Die Grünen wissen noch nicht, was sie davon halten sollen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Beim Streitthema einer Reform des Landtagswahlrechts hat die CDU jetzt selbst einen Vorschlag gemacht: Jede Partei soll die Zweitmandate so verteilen, wie sie es richtig findet. Die Grünen wissen noch nicht, was sie davon halten sollen (Foto: dpa). » - Mehr