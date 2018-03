Rasantes Spiel von Geige und Gitarre reißt zu Beifallsstürmen hin

Bühl - Mit einer Weltklasse-Vorstellung spielten sich Zoë Conway und John McIntyre am Samstag in die Herzen der Zuhörer im Schüttekeller und bewiesen, dass Irish Folk nach wie vor quicklebendig ist.

"It's a pleasure to play our Irish music for you", meinte Conway gleich zur Begrüßung. Klingt nach Anbiederung, ist es aber nicht - zumindest nicht bei ihr. Aus ihrem ganzen Habitus spricht diese umwerfende Herzlichkeit, für die die Iren so berühmt sind, und der Spaß an dem, was die beiden tun, spricht aus jeder Note, die aus den Lautsprechern kommt.

Conway ist schon in der Carnegie Hall in New York und im Moskauer Kreml aufgetreten, hat als Gastmusikerin in klassischen Orchestern gespielt und ist als erste Geigerin im Ensemble der legendären "Riverdance"-Show auf den größten Hallenbühnen der Welt zu Hause. Doch es spricht für sie, dass sie sich nicht zu schade ist, ihre große Kunst auch auf kleinen Bühnen zu präsentieren. Sie ist ein Star, aber vor allem ist sie eine grandiose Musikerin.

Mit Superlativen soll man ja vorsichtig sein, doch was sie auf ihrer Fiddle veranstaltet, dafür reicht das Wort "Weltklasse" eigentlich nicht aus. Erstaunlich ihre stilistische Vielseitigkeit: Sie fegt durch den berühmten "Train Song" "Orange Blossom Special" mit einer Rasanz, die sprachlos macht. Das amerikanische Traditional "Dragging the Bow" würzt sie mit einer Prise Zigeuner-Jazz, Blues-Feeling und viel Swing-Drive, und in der Instrumental-Nummer "Trip to Gort", inspiriert von einem kleinen Ort in Galway im Nordwesten Irlands, macht sie einen Trip von Irland nach Brasilien und wieder zurück.

Frappierend ist vor allem ihre technische Brillanz: Sie lässt den Geigenbogen über die Saiten tanzen. Mal streut sie witzig-hintersinnige Pizzicati ein oder klöppelt ein paar kleine, hübsche Triller-Spitzen an das Kleid ihrer flinken Läufe - in atemberaubendem Tempo und absolut kantenrein und zugleich so unendlich leichtfüßig und schwerelos. Vor allem aber strahlt sie eine enorme künstlerische Reife aus: Da ist nichts virtuoses Schaulaufen, alles steht im Dienste der Musik.

Geradezu berückend wird es, wenn sie ihre Stimme erklingen lässt - vergleichsweise schmucklos, aber fast elfenhaft zart und rein. Lieder wie "In Memory of Seamus", eine Hommage an den irischen Dichter und Nobelpreisträger Seamus Heaney oder das in Gälisch gesungene "Bríd Og"- zum Steinerweichen.

Ihr Bühnenpartner und Ehemann John McIntyre war ihr dabei stets ein kundiger Begleiter. Nur selten ließ er sein technisches Können aufblitzen. Meist gönnte er seiner Gattin den solistischen Vortritt, sorgte jedoch mit seinem zurückhaltenden, aber sehr synkopierten Gitarrenspiel vor allem bei den Tanznummern für viel Dampf. Und im "Tiger Rag" lieferten sich die beiden ein feuriges Duell, das die Zuhörer zu Beifallsstürmen hinriss.

Übrigens spielen die beiden nicht nur Irish-Folk-Traditionals, sie komponieren auch selbst oder lassen komponieren. Doch egal ob Alt oder Neu: Selten hat man Irish Folk derart mitreißend und vital geboten bekommen. Die Tradition lebt - und wie!