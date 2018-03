Vom Blitzeis bis zur Hundetoilette Von Joachim Eiermann Bühl - Nach welchen Regeln erfolgen Straßenreinigung und Winterdienst in Bühl? Über Prioritätsstufen, Einsatzdetails und Leistungsdaten ließ sich der Gemeinderat in jüngster Sitzung von Reiner Armbruster (Tiefbau) und Siegbert Feißt (Bauhof) informieren. Die Stadträte bescheinigten dem Bauhof, gute Dienste zu leisten (siehe "Zum Thema"). Vor dem Hintergrund von Schneefällen und Ausrück-Terminen bis weit in den März hinein, schilderte Armbruster: Im Winterdienst will die Stadt Straßen mit der höchsten Dringlichkeitsstufe in weniger als zwei Stunden und möglichst vor Einsetzen des Berufsverkehrs abgearbeitet haben. Eine gesetzliche Verpflichtung zum Räumen und Streuen bestehe innerorts nur auf Durchgangs- und Hauptverkehrsstraßen sowie an gefährlichen Stellen. Außerhalb geschlossener Ortslage müsse der Winterdienst nur an "verkehrswichtigen und zugleich besonders gefährlichen Stellen" mit Unfallgefahr erfolgen. Maximal 30 Minuten nach Auslösung des Alarms rückten die Einsatzfahrzeuge aus, stellte Armbruster dar. Werktags seien die Straßen bis 7 Uhr zu räumen, sonntags bis 8 Uhr. Danach nimmt sich der Bauhof die Verbindungsstraßen und die Fußgängerüberwege (Stufe II), sodann die Wohnstraßen und übrigen Verkehrsflächen (Stufe III) vor. Vorbeugend gestreut werde nur bei der Ankündigung besonderer Ereignisse wie Blitzeis. Nachts unterliege die Stadt keiner Räum- und Streupflicht, so Armbruster weiter. Für Parkplätze gebe es keine Räum- und Streupflicht. Bei der Räumung von Radwegen stelle der Gesetzgeber keine höheren Anforderungen als bei Straßen, führte Armbruster in seiner Computerpräsentation weiter aus. Auf Gehwegen, dies betrifft auch Anlieger, genüge es, eine Spur ohne Eis und Schnee von einem Meter Laufbreite zu erzeugen. Anders sieht die Verpflichtung bei Laub und Schmutz aus: In diesem Fall ist die gesamte Gehwegbreite zu säubern. Den maschinellen und manuellen Einsatz des Bauhofs bei der Reinigung von Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen schilderte Siegbert Feißt. Auf 150 Kilometer summiert sich das kommunale Straßennetz. "Stark frequentierte Bereiche in der Innenstadt werden wöchentlich gereinigt", so Feißt. Gewerbegebiete und Ortsdurchfahrten dreimal jährlich, Nebenstraßen halbjährlich. Hinzu kommen das Leeren von etwa 250 öffentlichen Abfallbehältern und 50 Hundetoiletten. Seit Jahren im Einsatz ist auch die Firma Stragla Glaser aus Lauf. Im Dezember 2016 hatte der Gemeinderat diesen Betrieb erneut als günstigste Bieterin einer Ausschreibung für die Jahre 2017 und 2018 engagiert. Die Säuberung der Straßen, Einlaufschächte und Schmutzfänger kostet jährlich rund 145000 Euro. Die Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch den Bauhof belaufen sich auf etwa 90000 Euro, wobei allein auf den Kirch- und Marktplatz 15000 Euro entfallen, wie Feißt erläuterte. Den Kehricht von insgesamt 200 Tonnen zu entsorgen, schlage mit 15000 Euro zu Buche. Hinzu kommt das manuelle Saubermachen durch Bauhofkolonnen, jeden Vormittag im Stadtgebiet, in zweitägigen Intervallen nachmittags in den Stadtteilen. Es geht um das Beseitigen von Unrat wie Scherben, Zigarettenkippen, Papier, "alles, was Passanten fallen lassen", so Feißt. Die Kosten sind erheblich und betragen bei 5650 Einsatzstunden pro Jahr (davon 4500 allein in der Kernstadt) 290000 Euro. Weiteres Thema: die Unkrautbehandlung. "Seit drei Jahren haben wir ein absolutes Herbizidverbot", erklärte Feißt. Um unerwünschten Bewuchs entfernen zu können, sei technisch aufgerüstet worden. Der Einsatz von Heißwassergeräten zerstöre die Zellstrukturen von Kräutern. Mit den Wärmeplatten von Infrarotsystemen rücke man unerwünschten Gräsern zu Leibe. "Wir haben damit die Situation auf unseren Friedhöfen verbessern können", erklärte Feißt. Dort fielen auch die meisten Einsatzstunden an: 1100 von 1500 insgesamt, bei Gesamtkosten von 75000 Euro. Die Umwandlung von vorigen Sand- und Kiesflächen zu Rasen trage zur Verringerung des Zeitaufwands bei, da das Grün einfacher zu pflegen sei. Eine besondere Herausforderung stellt naturgemäß der Herbst dar. Wie Feißt berichtete, seien dann 150 Tonnen Laub zu entsorgen. 2200 Einsatzstunden lang wird gekehrt und laubgesaugt. Kosten: rund 120000 Euro. Auch zum Winterdienst hatte Feißt Zahlen parat: Zwölf Bauhöfler auf sechs Fahrzeugen räumen die Straßen von Eis und Schnee frei. 2016 fielen dafür 1700 Einsatzstunden und 150000 Kosten an. Hinzu kommt der manuelle Winterdienst, den €bis zu 35 Mitarbeiter leisten, auf Plätzen, Fußgängerüberwegen, Gehwegen und an Bushaltestellen. Eingesetzt werden sechs Schlepper, fünf Kleinmaschinen mit Räumschild und zehn Transporter. Der Streusalzverbrauch liegt übrigens bei 80 bis 180 Tonnen pro Jahr.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bietigheim

Jugendbeirat für Bietigheim Bietigheim (ser) - Nicht nur die Ergebnisse des ersten Bietigheimer Jugendforums waren Thema bei der Gemeinderatssitzung. Das Gremium stimmte für die Einrichtung eines Jugendbeirats und beschloss bereits die Umsetzung erster Ideen der Jugendlichen (Foto: ser). » Weitersagen (ser) - Nicht nur die Ergebnisse des ersten Bietigheimer Jugendforums waren Thema bei der Gemeinderatssitzung. Das Gremium stimmte für die Einrichtung eines Jugendbeirats und beschloss bereits die Umsetzung erster Ideen der Jugendlichen (Foto: ser). » - Mehr