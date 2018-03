Felix Brenneisen löst Andreas Lorenz ab

Die Versammlung wählte weiterhin Melanie Franz zur neuen Schatzmeisterin. Sie löste Marianne Götz ab, die sich nach 18 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellte. Die Aufgaben der bisher vakanten Stelle der Leiterin der Sozialarbeit übernimmt in Zukunft Simone Püttbach. Gerlinde Kohler wurde in den Kreis der Beisitzer gewählt, nachdem Hannelore Stengel nach mehr als 20 Jahren ebenfalls nicht mehr für diese Funktion kandidierte.

Gerhild Haungs, die Leiterin der Bereitschaft, berichtete in ihrem Jahresrückblick von 90 Sanitätswachdiensten, die die Ehrenamtlichen geleistet hätten, dazu kämen Blutspende-Aktionen, Übungen und Einsätze. "Die Anforderungen sind hoch und die Personaldecke ist dünn", sagte sie und kündigte an, ihr Amt niederzulegen. Alle neuen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt.

Brenneisen bedankte sich bei der Versammlung für das ihm gewährte Vertrauen und kam auf die geplante Fusion der DRK-Kreisverbände Bühl/Achern und Rastatt zu sprechen. Die Abstimmung über den Zusammenschluss finde am 20. Juni statt. Aber während der Kreisverband Bühl/Achern sich voraussichtlich für die Fusion aussprechen werde, seien einige Ortsvereine des Kreisverbands Rastatt dagegen und daher das Ergebnis der Abstimmung noch offen. Brenneisen berichtete zudem über die Situation im Rettungsdienst, die sich zunehmend schwieriger gestalte. Denn erstens hätten die Veränderungen in der Kliniklandschaft zur Folge, dass die Rettungswagen immer länger unterwegs seien, weil sie weitere Strecken fahren müssten, unter anderem nach Baden-Baden, Lahr oder Karlsruhe. Außerdem sei die Hemmschwelle von Patienten gefallen, einen Rettungswagen anzufordern, auch wenn kein wirklicher Notfall vorläge.

Andreas Lorenz blickte in seinem letzten Jahresbericht zurück auf das vergangene Jahr. Zunächst erinnerte er an "ein großes Vorhaben", das umgesetzt werden konnte, den Umbau der in die Jahre gekommenen Toilettenanlage, der inzwischen fast vollständig abgeschlossen sei. Eines seiner Ziele bei Amtsantritt sei gewesen, das Jugendrotkreuz (JRK) zu stärken, was dank einiger Bereitschaftsmitglieder auch gelungen sei. Mit Blick auf die Politik erklärte Lorenz, unsinnige Gesetze und Vorschriften sowie eine zunehmende Bürokratie führten zu immer mehr Ausgaben. "Hier muss ein Umdenken erfolgen", forderte der scheidende Vorsitzende. Dem neuen Vorstand gab er die Empfehlung mit auf den Weg, sorgsam mit dem vorhandenen finanziellen Polster umzugehen. Während seiner Amtszeit habe eine Erbschaft einen gewissen finanziellen Spielraum geschaffen, ein Überleben des Ortsvereins durch Mitgliedsbeiträge und Spenden alleine sei jedoch nicht möglich.

Den Vertretern der befreundeten Hilfsorganisationen sprach Lorenz seinen Dank aus für die reibungslose Zusammenarbeit und den DRK-Mitgliedern für die "unendlich vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden" und das "angenehme Miteinander". Sein Rückzug erfolge aus zeitlichen Gründen, da er noch weitere Ehrenämter bekleide, erklärte er.