Streuobst auf dem Stundenplan Bühlertal (red) - Das Projekt "Naturpark-Schule" im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord wächst Jahr für Jahr - und damit auch das Interesse der Lehrer an neuen Ideen für praxisbezogene Unterrichtsmodule und pädagogische Möglichkeiten. Neben der Schlossbergschule Neusatz und der Franziska-Höll-Schule Bühlertal sowie den Schulen von Hilpertsau und Bad Wildbad, die bereits zertifiziert und ausgezeichnet sind, machen sich in diesem Jahr weitere Grundschulen in Bühlertal, Bischweier und Dornhan auf den Weg, berichtet die Naturpark-Verwaltung. Weitere Schulen und Schulträger haben bereits für 2019 Interesse angemeldet. Aus diesem Grund hatten die Naturpark-Umweltpädagogin Manuela Riedling und Nicolai Szymanski, Fachberater für Unterrichtsentwicklung beim Schulamt Rastatt, zu einem Fortbildungstag ins Haus des Gastes in Bühlertal eingeladen. Neben theoretischen Inhalten stand eine Exkursion zur Thema "Streuobstwiesen" auf dem Engelsberg auf dem Programm. Gemäß dem Motto "Lernen und Gestalten mit moderner Heimatkunde" erhielten die Pädagogen im Rahmen einer Wanderung Einblicke in den Lebensraum Streuobstwiese. Neben der ökologischen Bedeutung dieser gefährdeten Natur- und Kulturlandschaften standen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Äpfeln und deren Sortenvielfalt auf der Agenda. "Wir wollen zeigen, wie vielschichtig und praxisnah das Thema im Unterricht behandelt werden kann", erklärte Manuela Riedling. "Dabei orientieren wir uns am neuen Bildungsplan, dessen Schwerpunkt in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung liegt." Ziel der "Naturpark-Schule" sei es, Schülern praxisbezogen Themen aus Natur und Kultur im Umfeld der Schule zu vermitteln. Die Einbeziehung außerschulischer Partner sei dabei besonders wichtig. So bekämen die Schüler einen Einblick in die Geschichte und Kultur und entwickelten zugleich neue Ideen für die zukünftige Nutzung ihrer Heimat. Exemplarisch zeigte Baumwart Hansjörg Hils, wie Obstbäume veredelt werden und wie wichtig genetische Vielfalt bei Obstsorten ist. Da sich jedoch die intensive Pflege der Flächen und die Ernte finanziell nicht mehr lohnen, werden immer mehr Streuobstwiesen nicht mehr bewirtschaftet. Hier gelte es, wieder stärker an den Wert dieser einzigartigen Kulturlandschaft zu erinnern und gemeinsam Lösungen für die Nutzung zu entwickeln. "Viele Lehrer zeigten Interesse, das Thema im Unterricht zu behandeln", freute sich Riedling. Der Fortbildungstag wird jedes Frühjahr für zertifizierte Schulen und interessierte Grundschulen im Naturpark-Gebiet angeboten. Weitere Info zum Projekt im Internet. www.naturparkschwarzwald.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

Fünf Läden an einer Straße Ottersweier (jo) - Nirgendwo anders im Landkreis Rastatt ist die Hofladendichte so hoch wie in Ottersweier. Der kleine Ortsteil Haft zählt derer gleich fünf. Und ein jeder hat seine Besonderheit. Über einen 45 Kilometer langen Radrundwanderweg "Hofladentour" sind alle erreichbar (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Nirgendwo anders im Landkreis Rastatt ist die Hofladendichte so hoch wie in Ottersweier. Der kleine Ortsteil Haft zählt derer gleich fünf. Und ein jeder hat seine Besonderheit. Über einen 45 Kilometer langen Radrundwanderweg "Hofladentour" sind alle erreichbar (Foto: jo). » - Mehr