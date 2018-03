Würdigung für Willi Klinger Bühl (wv) - Der Schützenverein "Ritter Reinhard" ernannte Willi Klinger zum Ehrenoberschützenmeister, die höchste Ehrung, die der in Kappelwindeck residierende Sportschützenverein zu vergeben hat. Gernot Münster überreichte ihm "als Dank und Anerkennung für 20-jährige verdienstvolle Tätigkeit als Oberschützenmeister" die Ernennungsurkunde. Münster war vor knapp zwei Wochen in der Mitgliederversammlung zum Nachfolger Klingers gewählt worden. Dessen Erkrankung hatte die sofortige Ehrung verhindert. Sie wurde nun nachgeholt. Klinger erhielt auch zwei Gedenkmünzen, eine aus dem Jahr seines Amtsantritts 1998 und eine aktuelle. Die Erstere, dem Westfälischen Frieden gewidmet, nannte Münster sehr beziehungsreich für Klingers Wirken: Dieser habe als Vorsitzender nie mit "basta" regiert, sondern sei ein Mann des Ausgleichs, der zuhören konnte und den inneren Frieden im "Ritter Reinhard" förderte. Verein und Vorstand haben in diesen zwei Jahrzehnten mit Willi Klinger als Oberschützenmeister an der Spitze viel bewältigen müssen, insbesondere, was bauliche Maßnahmen an Schießsportanlagen und Schützenhaus anbelangt. So verursachte im Jahr 1999 Orkan Lothar Schäden, die sich auf über 20000 Euro summierten und dem "Ritter Reinhard" über mehrere Jahre schwere finanzielle Sorgen bereiteten. Klinger wirkte auch als Referent der Bogenabteilung des "Ritter Reinhard", die anfangs der 2000er-Jahre einen neuen Bogenschießplatz zur Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten einrichtete. Kaum war die Vereinskasse 2005 einigermaßen genesen, wurde die gründliche Renovierung der Schützenstube nötig. In Klingers Amtszeit wurde auch die bejahrte Heizung des Schützenhauses ersetzt und der Treppenzugang vom Schützenweg zum hoch im Wald gelegenen Gebäude begehsicher neu gestaltet. Die finanziellen Anstrengungen und die Arbeitseinsätze gingen weiter: Pistolen-, Kleinkaliber- und Luftgewehr-Schießstände mussten wegen neuer sicherheitstechnischer Anforderungen aufwendig umgestaltet werden. Im letzten Jahr installierte der Verein im Luftgewehrstand eine elektronische Trefferauswertung, um den Sportschützen zeitgemäßes Training zu ermöglichen.

