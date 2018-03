Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt gewürdigt Bühl (efi) - Ein symbolträchtiger Akt vollzog sich gestern im alten Trausaal des Rathauses. Der 2010 in Muggensturm gegründete Verein "Basis für Frieden" vergab zum dritten Mal Friedenspreise. Empfänger sind die Rathauschefs von Bühl, Rastatt und Baden-Baden, die dem weltweiten Bündnis "Mayors for Peace" - Bürgermeister für den Frieden" angehören. Der Vorsitzende Tobias Keinath überreichte im Beisein von Landrat Jürgen Bäuerle und Muggensturms Bürgermeister Dietmar Späth Skulpturen und Urkunden an die Oberbürgermeister Hubert Schnurr (Bühl), Hans Jürgen Pütsch (Rastatt) und Margret Mergen (Baden-Baden). Der Verein bedanke sich damit für deren "persönlichen Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt", erläuterte Keinath. Vorstand und Mitglieder hätten sich im Vorfeld für die drei Preisträger als "herausragende Vorbilder im friedlichen Umgang mit sich selbst und im alltäglichen Einsatz für ein friedvolles Miteinander" entschieden. Die "Mayors for Peace" sind eine internationale Organisation von Städten, die sich der Friedensarbeit, insbesondere der atomaren Abrüstung, verschrieben haben, erklärte der Vorsitzende. Sie wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima, Takeshi Araki, gegründet. Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürger verantwortlich sind, versuchen die "Mayors for Peace" Einfluss auf die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu nehmen und diese zu verhindern. Der Verband entstand nach dem Abwurf der Atombomben am Ende des Zweiten Weltkriegs als Partnerschafts-Programm der Städte Hiroshima und Nagasaki zur Ächtung aller Atomwaffen in Ost und West. Bis 2017 haben sich nahezu 7400 Mitgliedsstädte in 162 Ländern der Organisation angeschlossen, ließ Keinath wissen. Baden-Baden gehört ihr seit Dezember 2007, Rastatt seit Juli 2014 und Bühl seit Dezember 2016 an. Der Beitritt Bühls beruhe auf einer Initiative von Roswitha Hoerth, die in der Friedensgebetsgruppe Altschweier/Bühlertal und der Gefangenenfürsorge aktiv ist, erklärte Schnurr. An einem Tag, an dem Gespräche zwischen Nordkorea und China die Schlagzeilen bestimmen, sei die Friedens-Botschaft aktueller denn je, sagte Bäuerle. Ziel müsse es sein, auf kommunaler Ebene zu sensibilisieren und "Signale zu setzen". Auch der Verein verbindet mit der Preisübergabe den Wunsch, sämtliche Bürgermeister in Mittelbaden für "Mayors for Peace" zu gewinnen, machte Keinath deutlich.

