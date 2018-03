VIP gesucht, der die Autoschlüssel abgibt

So geht es am 2. Mai ins Naturschutzgebiet Waldhägenich. Bei dieser lehrreichen, zweistündigen Tour begeben sich interessierte Radler zusammen mit dem OB auf einen 7,5 Kilometer langen Rundkurs mit zwei Stopps samt Umtrunk. Der Schutzgebietsbetreuer zeigt die Besonderheiten der Natur im Waldhägenich auf. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Schranke am Pappelwäldchen in Oberweier; einer Anmeldung bedarf es nicht.

Als Mitglied des Klimabündnisses und der Landesinitiative "Rad-Kultur Baden-Württemberg" misst die Zwetschgenstadt dem Drahtesel einen besonderen Stellenwert bei. Im Zusammenhang mit der dreiwöchigen Aktion wird auch Ausschau gehalten nach einem VIP, einem sogenannten "Stadtradler-Star", der vom 1. bis 21. Mai sein Auto stehen lässt und nur das Rad benutzt. "Wir suchen eine bekannte Person, die ihre Autoschlüssel abgibt und regelmäßig über ihre Erfahrungen berichtet", erläuterte Link im Friedrichsbau. Noch ging kein Finger hoch.

Gesucht wird außerdem ein Team, das in diesem Zeitrahmen möglichst viele Kilometer erradelt und die Nachweise darüber in einem Online-Kalender führt, in dem auch die CO2-Einsparung dargestellt wird. Den fleißigen Probanden aus Bühl winken eine Belohnung und eine Auszeichnung. Landesweit werden außerdem der "radaktivste Pendler" sowie bundesweit die "radaktivste Kommune" und das "radaktivste Kommunalparlament" gesucht, merkte Link an: "Jeder Bürger, alle Pendler sind aufgefordert, das Auto stehen zu lassen."

Die "Bühler Radfahrwochen" beinhalten über das "Stadtradeln" hinaus weitere Aktionen wie Tourenangebote, Sicherheitstraining, Ergonomie-Vortrag, Reparaturkurs und Radlerfrühstück. Für Grundschulen gibt es eine Grüne-Meilen-Aktion, für Flüchtlinge einen Kurs in Radverkehrssicherheit. Des Weiteren sind 2018 geplant: die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" (1. Mai bis 31. August), ein "Sommer-Event" am 30. Juni, ein thematischer Rad-Schwerpunkt beim Bauernmarkt (15. September) und weitere Projekte in Schulen, so auch zur tödlichen Gefahr des Radelns im toten Winkel.

Außerdem erinnerte Beate Link an die Ergebnisse des "Fahrradklimatests 2016", bei dem Bühl sich gegenüber 2014 verbesserte und landesweit unter 65 Städten mit weniger als 50000 Einwohnern Platz acht belegte (Gesamtnote 3,2). Dabei seien die Fahrradförderung, die Werbung fürs Radfahren und das Medienecho mit Noten zwischen 2,5 und 2,8 positiv bewertet worden, berichtete Link. Negativ fielen ins Gewicht: mangelnde Fahrrad-Mitnahmemöglichkeiten im ÖPNV (Note 3,7), unzureichende Falschparker-Kontrollen auf Radwegen (4,2) und die Häufigkeit von Fahrraddiebstählen (4,1). Der nächste "Fahrradklimatest" des ADFC findet in diesem Herbst statt.