Auferstehung zum Osterfest Bühl (sie) - Der "Rowdy" hat sich berappelt. Und er ist nach seinem fatalen Sturz sogar gewachsen. Nachdem Vandalen die Skulptur Ende August vergangenen Jahres auf dem Europaplatz zu Fall brachten, feiert sie nun passend zu Ostern Auferstehung. Künstler Henning Schwarz hat noch einmal viele Stunden Arbeit in sein Werk investiert und wird es am heutigen Samstag erneut in Nachbarschaft des Bürgerhauses installieren. "Rowdy reloaded", nennt Schwarz die Version 2.0 der Arbeit aus Granit und Diabas, die Teil des Projekts "Artothek - Mobile Skulpturen" des Alternativen Kulturvereins (AKV) ist. Für den Bildhauer und die Vereinsmitglieder war es ein Schock, als Unbekannte die tonnenschwere Figur nur wenige Wochen nach ihrer Installation Anfang Juli 2017 zerstörten. "Das war wie ein Schlag ins Gesicht", erinnert sich Schwarz an seine Gefühlslage. In Absprache mit der Stadtverwaltung blieben die Überreste als eine Art künstlerische Mahnung einige Tage liegen, dann brachte sie Schwarz in sein Atelier nach Eisental. Es zogen allerdings einige Wochen ins Land, bis er die Kraft fand, sich dem Projekt erneut zu widmen. "Ich war erst einmal gar nicht in der Lage, da dranzugehen", erzählt er. Anfang des Jahres fasste er sich aber schließlich ein Herz und begann mit der Reanimation des "Rowdys". Mit kleinen kosmetischen Eingriffen war es dabei nicht getan. Schwarz musste mit schwerem Gerät anrücken. Der Diabas, der den oberen Teil der Skulptur ausgemacht hatte, musste durch einen anderen Stein ersetzt werden. Das neue Exemplar bringt es auf eine Höhe von 80 Zentimetern und ein geschätztes Gewicht von 400 Kilogramm. Damit ist das Gesamtkunstwerk um fünf Zentimeter auf etwa 2,30 Meter gewachsen und wiegt zwischen 1,6 und 1,8 Tonnen. Den unteren Teil konnte Schwarz erhalten. Ein paar Schrammen zeugen noch von dem Sturz. Um der Plastik zusätzliche Stabilität zu verleihen, hat der Bildhauer sie auf einer Seite mit drei Granitplatten verbunden, die in Summe rund 200 Kilogramm schwer sind. Sie sollen verhindern, dass sein "Rowdy" bei einem Kampf mit Vandalen ein zweites Mal den Kürzeren zieht. Die Kosten für Material und Arbeitszeit betragen laut Schwarz mehrere Tausend Euro - und gehen komplett zu seinen eigenen Lasten. Beim Betrachter weckt die Skulptur auch in der Reloaded-Version Assoziationen mit einem jungen, ungehobelten Kerl, der mit dem Skateboard über den Platz saust. Aus Schwarz' Sicht hat sie ihren Charakter aber trotzdem komplett verändert: "Es ist jetzt etwas völlig anderes", sagt er. Vorher sei der Arbeit eine martialische Eleganz inngewohnt, jetzt sei sie brutaler geworden. Während der ursprüngliche "Rowdy" den waghalsigen Eindruck vermittelt habe, bei seinem Ritt zu straucheln, sehe es mit den neuen Granitplatten nun so aus, als sei er gegen ein Hindernis gefahren. Das Zusatzmaterial führe also auch zu einer narrativen Veränderung. Künstlerisch bleibe es unter dem Strich ein Kompromiss. Einfacher wäre es gewesen, das Kunstwerk auf einer Platte zu verankern, aber das sei nicht infrage gekommen. "Das hätte dem Grundgedanken der mobilen Skulpturen widersprochen", erklärt Schwarz. Vorgesehen ist, dass die Arbeit zwei Jahre auf dem Europaplatz bleibt und dann eine neue Heimat findet.

