Christliches Kleinod von beeindruckender Schönheit Bühl (hes/red) - In tief empfundener Dankbarkeit und Freude feierten die Schwestern von der Gemeinschaft der Dominikanerinnen auf Neusatzeck unlängst Palmsonntag, den Beginn der heiligen Woche. Nach neunjähriger Sorge und Ringen um ihr ehemaliges Mutterhaus gibt es eine konkrete Lösung: Es fand sich ein Käufer, der das Gebäude abreißen und ein Seniorenzentrum für Demenzkranke errichten will (das BT berichtete). Das landwirtschaftliche Nebengebäude und der Ziegenstall bleiben erhalten. Die Tiere dienen der Landschaftspflege und sollen zu Therapiezwecken eingesetzt werden. Gerettet werden soll auch die Hauskapelle, ein christliches Kleinod von beeindruckender Schönheit, das im ehemaligen Mutterhaus derzeit ein einsames Dasein fristet. Sie war im Jahr 1928 eingeweiht worden. Mehr als acht Jahrzehnte diente die Kapelle der Ordensgemeinschaft als geistliches Zentrum, nicht nur für die Feier der heiligen Messe. Täglich, auch nachts, hielten die Ordensschwestern dort vor dem Allerheiligsten die eucharistische Anbetung, viermal am Tag das Stundengebet der Kirche, wie berichtet wird. Die Kapelle war auch ein Zufluchtsort für Menschen, die in der Meditation Kraft und Orientierung für den Alltag suchten. Zentrales Element ist die Strahlenmonstranz. Des Weiteren zieren die Mutterhauskapelle Holzreliefs, in denen auch der heilige Dominikus, Gründer des Dominikanerordens, zu sehen ist. Der Investor erklärte auf BT-Anfrage, dass alle sakralen Bestandteile der Mutterhauskapelle und im gesamten Gebäudekomplex im Eigentum des Erzbistums Freiburg verbleiben. So seien im Pflegeheimtrakt des Neubaus ein Andachts- und ein Abschiedsraum geplant. Einzelne sakrale Gegenstände sollen dort wieder eingebaut werden. "Das Erzbistum Freiburg hat sich freundlicherweise bereiterklärt, über einen Leihvertrag diese Gegenstände zur Verfügung zu stellen." Auch werden die prägnanten Einbauschränke im Ökonomiegebäude eine Wiederverwendung finden. "Was erhalten werden kann, wird erhalten beziehungsweise vor dem Abriss ausgebaut", so der Investor. Er schildert, dass er ursprünglich keinen Abbruch des Mutterhauses im Sinn hatte. Da aber die Vorschrift der Heimaufsicht zur Betreibung eines Pflegeheimes aus gebäudetechnischen und wirtschaftlichen Gründen nicht zu erfüllen seien, habe man sich entschieden, neu zu bauen. Die Höhe der Gebäude werden die des Mutterhauses nicht überschreiten. Weshalb trennen sich die Dominikanerinnen von diesem Gebäude? Um weiterhin auf Neusatzeck leben und wirken zu können, hatte die Ordensleitung von der Diözese Freiburg den Auftrag erhalten, sich vom Mutterhaus oder Josef-Bäder-Haus zu trennen und die Landwirtschaft aufzugeben. "Die zwei großen Häuser sind nicht mehr genügend ausgelastet", hatte Generalpriorin Birgitta Dorn die Veräußerung begründet; ein Jahr, nachdem sie im Jahr 2008 ihr Amt als Klostervorsteherin angetreten hatte.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben