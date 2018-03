Das Experiment währt nur vier Jahre

Bühl - Seit vier Jahrzehnten ist das selbstverwaltete Haus der Jugend in Bühl Geschichte. Das Experiment endete heute vor genau 40 Jahren, doch der Mythos des HdJ lebt weiter. Aus der Schließung durch Stadtverwaltung und Gemeinderat resultierte letztlich die Gründung der Grün-Alternativen Liste.

Der politische Protest der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre hatte zu Beginn der 70er Jahre auch zu einer Jugendzentrumsbewegung in der Bundesrepublik geführt. Es konnte deshalb nicht überraschen, dass 1972 Jugendliche und der Stadtjugendring in Bühl die Forderung nach einem selbstverwalteten Jugendzentrum erhoben. Die Jugend wünschte sich Räume, in denen sie, ohne reglementierende Eingriffe von außen, ihre Freizeit selbst gestalten konnte.

Nach Verhandlungen des Stadtjugendrings mit Stadtverwaltung und Gemeinderat wurde ein Überlassungsvertrag geschlossen und am 18. Mai 1974 das HdJ in der Luisenstraße 2 unter Selbstverwaltung eröffnet.

Alle vier bis sechs Wochen traf man sich gemäß der selbst auferlegten Satzung zur Vollversammlung. Dieser oblagen im Wesentlichen Entscheidungen zu Veranstaltungsprogramm, Organisation, Anschaffungen und die Verteilung der Räume an Gruppen. Um sicher zu sein, dass die Beschlüsse der Vollversammlung umgesetzt werden, wählten die Jugendlichen halbjährlich ein ausführendes Organ, das Gremium. Es bestand aus vier rechenschaftspflichtigen Ausschüssen für Finanzen, Veranstaltungen, Verwaltung und Öffentlichkeit, die jeweils mit zwei Mitgliedern besetzt waren.

Außerdem gab es einen Kreis von etwa 30 Helfern, die an den Öffnungstagen Verantwortung und Thekendienst während des Disco-Betriebs übernahmen. Diese sollten eine Schulung für Gruppenleiter absolviert haben.

Stadt stellt einen Sozialarbeiter ein

Gleichwohl: Zum 1. März 1977 stellte die Stadt einen Sozialarbeiter ein. Die Aufgabe von Wilfried Trapp bestand hauptsächlich in einer Beraterfunktion, die die Selbstverwaltung betraf. Seine Aufgabe sah er darin, methodische Hilfen bei anstehenden Entscheidungen zu geben und möglichst viele Jugendliche daran zu beteiligen. Im laufenden Betrieb ging es ihm darum, praktische Tipps für eine effiziente Gestaltung zu geben und inhaltliche Auseinandersetzungen über Sinn und Aufgaben eines selbstverwalteten Jugendzentrums anzuregen. Auch oblag ihm die Organisation und Durchführung von Seminaren und Schulungen für die verantwortlichen Helfer, einem relativ festen Stamm von meist aus Bühl stammenden Windeck-Gymnasiasten und Lehrlingen der DGB-Jugend.

Gemeinsam schufen diese engagierten Jugendlichen während der Zeit der Selbstverwaltung ein umfangreiches und anspruchsvolles Veranstaltungsprogramm. So wurden zum Beispiel allein 1977 über 100 Veranstaltungen durchgeführt: Friedenswoche, Filmabende, Partys, Tischtennisturniere, Musikkonzerte, Theateraufführungen, Kochabende und vieles mehr. Einmal pro Woche hatten interessierte Jugendliche die Gelegenheit, einen Abend lang ihre Musik vorzustellen.

Außerdem bildeten sich Arbeitsgemeinschaften wie die Gruppe "Tintenkleckse". Etwa zehn Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren boten 25 bis 30 Kindern wöchentlich eine kreative Freizeitbeschäftigung an. Bereits bestehende Gruppen wie die DGB-Jugend oder die Kriegsdienstverweigerer trafen sich ebenfalls regelmäßig im HdJ und brachten sich auch in die Programmgestaltung ein.

Das einstige SPD-Gemeinderatsmitglied Gerhard Möhringer, der als einziger Stadtrat das HdJ nachhaltig unterstützte, sah darin eine unverzichtbare Einrichtung der Jugendbildung, Jugendhilfe und Jugendberatung sowie ein kulturelles Zentrum der Stadt. Probleme wie kleinere Schlägereien, Sachbeschädigungen, Drogenmissbrauch und in der Folge ein schlechtes Image in der Öffentlichkeit blieben nicht aus, aber die Jugendlichen waren bestrebt, die Konflikte selbst zu lösen.

Die Veränderungen während des sogenannten "roten Jahrzehnts" (1967-1977) beeinflussten mit ihren neuen politischen Bewegungen auch die Jugendlichen im HdJ. Kritischere junge Menschen versuchten im Rahmen der Selbstverwaltung, Demokratie zu erleben, aktiv zu praktizieren und einzuüben. Dies führte dazu, dass das HdJ tendenziell als "links" gekennzeichnet wurde und damit sicherlich bei einem großen Teil der Bevölkerung, bei Stadtverwaltung und Gemeinderat eine gewisse Verunsicherung hervorrief.

Freundeskreis "Rote Fahne"

Im "Deutschen Herbst" (1977) befestigten drei auswärtige 15- bis 16-Jährige im HdJ zwei Plakate eines Freundeskreises "Rote Fahne". Dieser kritisierte das Vorgehen der Bundesrepublik bei der Entführung des Lufthansa-Flugzeugs "Landshut" und griff den SPD-Stadtrat Heinz Ziegler auf beleidigende Weise an.

Die Vollversammlung verabschiedete eine Resolution, in der man sich von den Parolen distanzierte, aber auch die Meinungsfreiheit im HdJ forderte. Deshalb wurden weder von den Jugendlichen noch dem als Berater fungierenden Sozialarbeiter die Plakate abgehängt. Eine öffentliche, aber auch meist einseitige Diskussion entbrannte. "Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte", erklärte Heinz Ziegler auf einer Pressekonferenz.

Der Gemeinderat beschloss, dem Stadtjugendring das Hausrecht zu entziehen und es auf die Stadt Bühl beziehungsweise den Sozialarbeiter zu übertragen. Trapp ließ jedoch wissen, dass er das Hausrecht nicht übernehmen werde, weil diese "Aufpasser-Funktion" nicht zu seiner Beraterrolle passe und keine stichhaltigen Gründe vorlägen, um die Selbstverwaltung aufzulösen. Daraufhin kündigte die Stadt seinen Arbeitsvertrag und den Überlassungsvertrag mit dem Stadtjugendring. Beide Entscheidungen bedeuteten das Ende der Selbstverwaltung und führten letztlich zur Schließung des HdJ.

Die öffentliche Auseinandersetzung spiegelte sich in Presseartikeln und Leserbriefen wider. "HdJ kommunistisch unterwandert", "Selbstverwaltung hat sich nicht bewährt" lauteten die Schlagzeilen. Die Forderung nach einem Weiterbestehen der Selbstverwaltung unterstützten SPD-Ortsverein, Jusos, GEW und DGB sowie die SMV des Windeck-Gymnasiums, andere Jugendzentren und die Mitarbeiter der Jugendberatung mit Resolutionen. Sie baten Oberbürgermeister Erich Burger in einem Schreiben, "keine übereilten Maßnahmen zu ergreifen, welche die offene Jugendarbeit in Bühl schwer belasten würden", und schlugen vor, eine Denkpause einzulegen.

Am 11. März 1978 fand eine Demonstration mit etwa 250 Teilnehmern statt. Am letzten Tag der Selbstverwaltung wurden dem OB etwa tausend Unterschriften übersandt. Am Weißen Sonntag, 2. April 1978, trug eine Gruppe von Demonstranten in einer Protestaktion vor dem Rathaus die Selbstverwaltung mit einem Sarg symbolisch "zu Grabe". Diskutiert wurde auch in einer Radiosendung des Südwestfunks, an der unter anderem zwei Stadträte und der ehemalige Sozialarbeiter teilnahmen.

Ebenfalls von Jugendlichen ging der Film "Was hier läuft, entscheiden wir - Haus der Jugend Bühl - Eine Brutstätte der Demokratie" (1978) aus, in dem hauptsächlich die Schließung thematisiert wurde. Letztendlich nützte aller Protest nichts. Anfang April bekräftigte der Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung noch einmal seinen früheren Beschluss, dass das HdJ dem Stadtjugendring nicht mehr zur Verfügung steht. Die Einrichtung blieb geschlossen.

Jugendprotest am Ratstisch

Am 24. März 1979 führte der Stadtjugendring eine Veranstaltung zum "1. Todestag des HdJ" in der Stadthalle mit Rockmusik, Theateraufführung und Infos zur derzeitigen Situation der Jugendarbeit durch. Enttäuscht über die städtische Jugendpolitik formierte sich im selben Jahr aus dem Kreis engagierter Jugendlicher die "Jugend- und Bürgeraktion" (JBA). Auf Anhieb gewann die basisdemokratisch ausgerichtete Wählerliste (Motto: "Frischer Wind in den Stadtrat") bei der Gemeinderatswahl 1980 einen Sitz.

Aus der JBA ging 1984 die Grün-Alternative-Liste (GAL) hervor, die bei der Kommunalwahl im Juni 2009 mit 16 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis erzielte und seit 1984 kontinuierlich mit Fraktionsstatus im Gemeinderat vertreten ist, gegenwärtig mit vier Sitzen.

Ein Großteil ihrer Kandidaten hatte im HdJ politische Bildung erlebt. Allen Unkenrufen zum Trotz scheinen die durch die Selbstverwaltung gewonnenen Erfahrungen und die anschließende Auseinandersetzung um die Erhaltung der Selbstverwaltung doch eine fruchtbare Entwicklung genommen zu haben, wenn man das fortwährende Engagement dieser kommunalpolitischen Gruppierung betrachtet.

In den Räumen des HdJ kehrte wieder Leben ein, allerdings nicht mehr unter Selbstverwaltung. Auf Initiative der Jusos gründete sich ein "Interessenverband HdJ", der im Oktober 1979 eine Konzeption zur Neuorganisation vorstellte. Zum 1. April 1980 stellte die Stadt eine Jugendpflegerin ein. Im Herbst 1980 wurde das HdJ wieder eröffnet, wobei zunächst ein offenes Programmangebot ("Spielen, Basteln, Lernen") im Vordergrund stand. Anfang Februar 1981 beschloss der Gemeinderat mit absoluter Mehrheit der CDU ein Konzept der Jungen Union, das keine Selbstverwaltung vorsah und das Hausrecht der Jugendpflegerin zusprach. Außerdem besagte die neue Regelung, dass auswärtige Jugendliche nicht mehr mitarbeiten durften. Später übertrug die Stadt die Leitung des HdJ dem Caritasverband, der es mit Sozialarbeitern betrieb.