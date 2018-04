Sänger, Philharmoniker und Akustik beeindrucken Rheinmünster (iru) - Im Schwarzacher Münster erklang am Ostersonntag die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart. Seit zehn Jahren werden in Schwarzach regelmäßig Orchestermessen gefeiert. Vor Gottesdienstbesuchern unterstrich der betont musikalische Akzent die Freude über die Auferstehung des Herrn. Der Kirchenraum des romanischen Münsters war während der heiligen Messe von einer imposanten Klangintensität erfüllt. Unter der Leitung von Michael Anarp beeindruckten der von Gastsängern unterstützte Schwarzacher Chor "Koinonia", die Baden-Badener Philharmoniker und die Gesangssolisten Hyunseon Kang (Sopran), Yurika Waseda (Alt), Takahiro Sasaki (Tenor) und Makitaro Arima (Bass) mit ihrer musikalischen und gesanglichen Leistung. Die hohe Qualität der Interpretationen war umso bemerkenswerter, weil die Darbietungen trotz der in einem Projektengagement erarbeiteten Aufführung durchgehend sehr harmonisch wirkten. Orchester, Chor und auch die aus Korea und Japan stammenden Solisten überzeugten, wenn sich auch die Solostimmen in manchen Sequenzen nur beim genauen Hinhören vom begleitenden Chor differenzieren ließen. Die Königsmesse, eine Komposition aus dem Jahr 1773, war bei der Krönung von Kaiser Franz II. uraufgeführt worden. Nicht zuletzt durch ihre umfangreiche Instrumentalisierung, unter anderem mit Trompeten und Hörnern, sowie ihre musikalische Aussagekraft überragt sie alle anderen Salzburger Messen. Sie ist durch sinfonische Elemente geprägt, wobei Chor und Solostimmen meist voneinander getrennt sind. In den sechs Teilen der Messe vom Kyrie bis zum Agnus Dei spielen die vier Solisten eine tragende Rolle. In Schwarzach kam die Sopranstimme von Hyunseon Kang beim Agnus Dei voll zur Geltung. Sie profitierte von der hervorragenden Akustik im imposanten Münstergemäuer. Insbesondere in den mittleren und hinteren Kirchenschiffregionen vermischten sich die Gesangs- und Instrumentalstimmen zu einer homogenen Einheit, die auch intonatorisch kaum Wünsche offen ließ. Die Einsätze der Musiker und Sänger waren präzise, während die Dynamik auch in feinsten Abstufungen gelang. Schon beim knappen, ouverturenhaften Kyrie mochte der unvermittelte Übergang vom festlich geprägten Duktus des Eröffnungschores zur lyrisch-empfindsamen Melodik der Solostimmen den Hauptgrund für die allgemeinverständliche Sprache des Werks zu liefern. Das knapp gehaltene "Christe eleison" stellte lediglich eine Mollvariante des liedhaften Duettierens von Sopran- und Tenor-Solo dar. Meist geschlossen und durchgehend im Dreivierteltakt gehalten, stand das Solistenquartett dem überzeugend agierenden "Koinonia-Chor" gegenüber. Während der Kommunion erklang "The Trompet Shall" aus dem dritten Teil des Oratoriums "Der Messias" von Georg Friedricih Händel. Christoph Schiestl brillierte auf seiner Trompete in diesem relativ lang gehaltenen Gesangs- und Instrumentalduett. Aus der Feder des deutsch-britischen Komponisten stammen auch der würdevolle Eingangschor "The King Shall Rejoice" und das weltbekannte "Halleluja" als Auszugsstück. Wehmut schwang am Ende des Gottesdienstes mit, als Michael Anarp an das Engagement von Pfarrer Rolf Stehlin für die Schwarzacher Orchestermessen erinnerte. Stehlin zelebrierte diese am Sonntag letztmalig. Er geht am 24. Juni in den Ruhestand.

