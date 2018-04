Mit der Lizenz zum Glauben und Leben

Von Hermann Seiler Bühl - "Ostern mit James Bond" - so lautete der ungewöhnliche Titel der Festpredigt des Geistlichen Rats Hermann Bechtold bei der Osternachtfeier in der Pfarrei St. Maria Kappelwindeck. In berührenden Szenen christlicher Tradition wurde in der Nacht von Karsamstag zu Ostersonntag in der Barockkirche für eine große Festgemeinde das biblische Geschehen vor 2000 Jahren transparent. Das Gedenken der Auferstehung Jesu Christi, das Entzünden der neuen Osterkerze am Osterfeuer, die Taufwassersegnung, Eucharistie und Bechtolds Festpredigt: Das waren die zentralen Elemente der Osternachtfeier in Kappelwindeck. Das feierliche Ereignis war Höhepunkt der Ostertage und des Kirchenjahrs. Ein besonderes Anliegen für Bechtold war die Übergabe des Bronzekreuzes mit dem Symbol des Wagenrads an die Kommunionkinder, passend zum Leitwort "Unterwegs zu Jesu". Feierlich-bewegt sang der Zelebrant zu Beginn der Lichtfeier mit sonorem Bass-Bariton traditionell das Osterlob, das Exsultet. Unter seinem Messgewand trug Hochwürden während seiner Festpredigt weder eine Walther P 99 noch stand ein geschüttelt Wodka Martini zur Stärkung auf dem Ambo. Auch ohne die unverzichtbaren Utensilien des von Romanautor Ian Fleming erfundenen Geheimagenten 007 verstand es der Geistliche zur Freude seiner Zuhörer, Parallelen zwischen dem Agenten ihrer Majestät und Jesus Christus aufzuzeigen. "Gefragt von seinem Gegenspieler, was sein Hobby ist, antwortet Bond, im Film stets strahlender Sieger, ,Auferstehung'", so Bechtold zur Einstimmung, um sodann aufzuzeigen: ",Mein Hobby ist die Auferstehung', das sagt Jesus, wenn wir genau hinhören, heute auch zu uns. Immer wieder taucht er in unserem Leben auf und stellt sich vor: ,Mein Name ist Christus, Jesus Christus'. Der Tod konnte mich und meine Botschaft nicht aus der Welt schaffen. Ich bin präsent, wenn Ihr zu den Menschen geht, wenn Ihr ihnen die Liebesgrüße aus meiner Botschaft weitersagt." Wenn jemand "im Angesicht des Todes" Angst habe, dann sei Jesus da und schenke ihm Hoffnung, die über das Grab hinausgehe. Der Tod am Kreuz konnte ihn und seine Botschaft nicht aus der Welt schaffen. Er lebe - und auch die Gläubigen hätten die Lizenz zum Leben. Auch seinen Osterwunsch formulierte Bechtold im Stile Bonds: "Ich wünsche, dass wir geschüttelt, nicht gerührt, in die Zeit hineingehen nach Ostern. Dass wir uns elektrisieren und bewegen lassen von der Idee eines aufgeweckten Lebens. Mit einem Augenzwinkern sagen: Auch mein Hobby ist Auferstehung! Ich wünsche uns, dass wir Agenten unserer Majestät, unseres Herrn und Königs Jesus Christus werden, die in seinem Sinn agieren. Aufstehen für jene, die diskriminiert und kleingehalten werden." In ausgezeichneter Harmonie der Stimmen und mit Werken aus der "Kleinen Festmesse op. 37" von Ernst Tittel und aus dem Gotteslob setzte der St.-Maria-Kirchenchor mit seiner Frauen- und Männerschola unter dem Dirigat von Klemens Burkart jubilierende Akzente. Der Orgelpart oblag ebenfalls Klemens Burkart, der zum Gottesdienstende einen festlichen Marsch mit vollem Orgelwerk intonierte. Für eine Meisterleistung hatte Sakristanin Antonietta Mancuso mit ihrer neuen Auferstehungsgestaltung im Chorraum gesorgt, in dem en miniature das Colosseum und der Tempel zu Rom zu sehen sind. Das Hochfest der Auferstehung des Herrn am Ostersonntag und auch der Ostermontag wurden mit dem morgendlichen Festamt eröffnet. Sozial engagiert im Ostergeschehen der Pfarrei St. Maria war auch die Gruppe "Kleiner Stern". Die Mitglieder verkauften Osterkerzen und gekochte Ostereier zugunsten des Caritas-Baby-Hospitals Bethlehem.

