Soli der Extraklasse als Glanzlichter

Draußen verteidigte der Winter eiskalt seine Position, in der Halle blühte bunt der Frühling durch Sieglinde Geigers Blumenschmuck. Im Willkommen erläuterte Vorsitzender Jürgen Graß: Der Verein bestehe seit 90 Jahren und firmiere seit 45 Jahren als Trachtenkapelle. Seit 1973 kleidet er sich nach dem Vorbild der Bühler Kaufherrentracht.

Er ist auch Mitglied im Bund Heimat- und Volksleben, dessen Vertreter den Moosern ebenso Reverenz erwiesen wie Matthias Wolf, Andreas Hacken und Alfred Hess, drei ehemalige Dirigenten. Passend zum 1. April legte Peter "Pit" Hirn auf seine in Moos geschätzten Moderationen noch Schippen an "völlig wahren Storys" drauf: So erheiterte er etwa mit einem Telefonat, das er mit Weltstar Jennifer Rush wegen Moos geführt habe. Elektroakustisch sorgte Hans Riedinger für guten Ton.

"Bravo!", skandierte das Publikum schon zu Beginn nach den festlichen Klängen des "Krönungsmarschs" aus Meyerbeers Oper "Der Prophet". Die Ouvertüre zu Suppés "Leichte Kavallerie" trägt zwar "leicht" im Titel, doch so zu spielen ist sie nicht: Dirigent Paul Hoffmann führte die Trachtenkapelle im Reitermarsch dennoch zu leichtfüßigem "versammeltem Trab".

Fein spann Querflötensolistin Petra Meier die verschlungenen Melodielinien in Mozarts "Andante in C-Dur" und erntete begeisterten Applaus. Satte Rock-Effekte pfefferte die Trachtenkapelle in der Kraeydonck-Version von Bachs "Toccata in d-Moll" in den Saal. Dann: "Welturaufführung" von Herbert Ferstls Arrangement des Jennifer-Rush-Hits "The Power of Love": Marco Haungs blies die Solotrompete exquisit, glänzte mit atemberaubenden Spitzentönen und wurde enthusiastisch gefeiert. Nuanciert erklang der "Florentiner Marsch".

Nach der Pause jagte ein Bravo-Anlass den nächsten. Paul Hoffmann dirigierte Freude an der Musik versprühend. John Williams' "Olympic Fanfare and Theme" bot das Orchester klangprächtig dar. Präzise und prägnant gelang ihm der "rhythmische Paprika" in Bösendorfers "Kleiner ungarischer Rhapsodie".

Vanessa Kratzer, Sarah Nöltner, Celina Schaaf, Alina und Maren Graß, blutjunge Musikerinnen, ernteten beim Solistendebüt mit perlenden Kaskaden in Langers "Swingende Klarinetten" Begeisterungsorkane. Den Ohren schmeichelte das Orchester mit emotionalen Steigerungen in "The Cream of Clapton". Die Melodienlinien in Ferstls "Jubiläumspolka" ließ Tenorhorn-Solist Christoph Nöltner mühelos hüpfen, da capo! Zupackend interpretierten die Mooser den "Textilaku Marsch".

Die Zugabe - ein Knaller: Jürgen Graß, seit fünf Jahren Vorsitzender der Trachtenkapelle und seit Karfreitag zum "Club der echten Fünfziger" zählend, belebte - auf Anregung Hoffmanns - seine Jugendleidenschaft für die Elektrogitarre wieder: Er ließ es in "Rockin' all over the World" mächtig krachen, zusammen mit Sebastian Tuschla-Hoffmann am E-Bass, Catrin Haungs als Sängerin und der Trachtenkapelle als Background-Band. Die zweite Zugabe, das traditionelle "Mein Regiment", animierte zum handfesten Mitklatschen.