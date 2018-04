Mutterschafe erhalten Extraration Futter

Bühl

Vorrundenfinale für Bisons Bühl Bühl (red) - Es ist der letzte Vorrundenspieltag in der Volleyball-Bundesliga. Wichtiger als die wohl nicht überwindbare Aufgabe am Samstag bei Meister Berlin ist für die Bisons aus Bühl (Foto: toto) am nächsten Mittwoch aber der Playoff-Start: Wahrscheinlich gegen Friedrichshafen. » Weitersagen (red) - Es ist der letzte Vorrundenspieltag in der Volleyball-Bundesliga. Wichtiger als die wohl nicht überwindbare Aufgabe am Samstag bei Meister Berlin ist für die Bisons aus Bühl (Foto: toto) am nächsten Mittwoch aber der Playoff-Start: Wahrscheinlich gegen Friedrichshafen. » - Mehr

Rastatt

Böse Überraschung am Abend Rastatt (red) - Eine Autofahrerin, die ihren Wagen am Mittwoch in Rastatt geparkt hatte, hat am Abend eine böse Überraschung erlebt: Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass es beschädigt war. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Unfallverursacher (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Eine Autofahrerin, die ihren Wagen am Mittwoch in Rastatt geparkt hatte, hat am Abend eine böse Überraschung erlebt: Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass es beschädigt war. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Unfallverursacher (Symbolfoto: dpa). » - Mehr