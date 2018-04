Die letzten Stunden in vertrauter Umgebung

Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Absolventen der Qualifizierung aus folgenden Pflegeeinrichtungen verabschiedet: Villa Antika, St. Franziskus, CHD Steinbach und CHD Rheinmünster, Veronikaheim, Schwarzwaldwohnstift, Bühlertal, Erlenbad und Hanauerland. Nach 120 Stunden Theorie und praktischer Begleitung vor Ort, verteilt über zwölf Monate, wurde in den Pflegeeinrichtungen bereits eine deutliche Steigerung der individuellen und fachlich hoch qualifizierten Betreuung in der letzten Lebensphase festgestellt. Insbesondere konnte für die Bewohner in vielen Fällen belastende Maßnahmen wie Verlegungen ins Krankenhaus oder unnötige Behandlungen vermieden werden. So war auch in den letzten schweren Stunden ein Verbleib in der vertrauten Umgebung möglich.

Die Qualifizierung im Rahmen des von Pallium initiierten Projekts "End-of-Life-Care" entspricht den politischen Vorgaben. Grundlage ist das im Dezember 2015 erlassene Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung. Bewohner sollen in ihrer letzten Lebensphase nicht mehr mit medizinisch überflüssigen Maßnahmen oder Verlegungen in ein Krankenhaus belastet werden.

Pallium fühlt sich als langjährig gewachsenes Hospiz- und Palliativ-Netzwerk verpflichtet, die Pflegeheime in diesem Bereich zu unterstützen. So wurde von Pallium die Qualifizierung von Pflegefachkräften zu Palliativbeauftragten entwickelt, um für die Bewohner eine optimale Versorgung am Lebensende sicherzustellen.

Das Konzept wurde vom Sozialministerium als sinnvoll und den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend befürwortet. Allerdings mangelt es jedoch bisher an einer entsprechenden finanziellen Unterstützung der Hospizarbeit in den Pflegeheimen. Pallium trägt zurzeit die kompletten Kosten der Qualifizierung zum Palliativbeauftragten für die Partnereinrichtungen im Netzwerk.

Zusätzlich unterstützt Pallium die Einrichtungen in allen Fragen zur Hospiz- und Palliativversorgung, Vorausplanungen sowie Entscheidungen und begleitet die Prozesse. Schulungen und individuelle Unterstützung stärken die Handlungskompetenz der Pflegefachkräfte in den Häusern.

Die Qualifizierung von Palliativbeauftragten stößt auf großes Interesse, so dass die nächsten Kurse in diesem und im kommenden Jahr bereits ausgebucht sind.