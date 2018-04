Pendler können entspannter in den Tag starten

Bühl (sie) - Für viele Pendler begannen die Arbeitstage im vergangenen Jahr ziemlich bescheiden. Über Monate hinweg stauten sich morgens fast täglich die Fahrzeuge von der Autobahn in Richtung Bühl. Die Polizei war mehrfach im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Mittlerweile hat sich das Problem laut dem Bühler Revierleiter Walter Kautz weitgehend erledigt. Das temporäre Tempolimit auf der A5 ist aber nach wie vor in Kraft - und könnte es auch bleiben. Kautz ging auf das Thema am Rand der Präsentation der Unfallstatistik 2017 ein (wir berichteten). Die Probleme seien mit dem Start der B3-Sanierung in der zweiten Jahreshälfte massiv geworden. Teilweise reichte der Stau von den Bußmatten über die L85 und die beiden Kreisverkehre hinweg bis auf die Autobahn. "Das war extrem", sagt Kautz. Da es wegen des stockenden Verkehrs auch auf der A5 zu prekären Situationen kam, ordnete das Regierungspräsidium Karlsruhe ein Tempolimit an. Seitdem gilt im Bereich Bühl werktags zwischen 7 und 9 Uhr Tempo 120 und kurz vor den Abfahrten in Richtung Süden und Norden Tempo 100. Die Polizei war in dieser Phase laut Kautz regelmäßig vor Ort, um den Verkehr in den Kreuzungsbereichen zu regeln. Besserung habe eine Änderung der Ampelschaltung in Höhe des Vimbucher Real-Markts gebracht, die im Oktober vorgenommen worden sei. Nach dem Ende der Teilsperrung der B3 zum Jahreswechsel habe sich die Situation weiter entspannt. "Im Moment gibt es morgens keine Rückstaus mehr", sagt Kautz. Beim Regierungspräsidium scheinen die Verantwortlichen dem Verkehrsfrieden allerdings noch nicht ganz zu trauen. "Es hat auch in Phasen, in denen die Baustelle auf der B3 unterbrochen war, Rückstaus gegeben", erläutert die stellvertretende Pressesprecherin Irene Feilhauer. Deshalb sei das Tempolimit auf der A5 bislang noch nicht aufgehoben worden. Derzeit werde untersucht, ob es dauerhaft aufrechterhalten bleibe. Mit einem Ergebnis sei in den kommenden Wochen zu rechnen. Während sich das RP noch mit den morgendlichen Verkehrsflüssen beschäftigt, steht für Kautz und seine Kollegen mittlerweile eher der Nachmittag im Fokus. Der Feierabendverkehr zwischen 16 und 17 Uhr sorgt auf der L85 ebenfalls für lange Fahrzeugschlangen - in umgekehrter Richtung. "Brenzlig wird es dann, wenn Fahrzeuge im Rückstau vor einer der Ampeln wenden", schildert der Revierleiter ein Problem. Die Polizei stehe in engem Kontakt mit der Stadt Bühl. Für weitere Optimierungen an den Ampelschaltungen sieht Kautz aber wenig Spielraum: "Das ist ausgereizt."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Wichtige Themen kommen zu kurz Gernsbach (tt) - Hausbesuche, Wahlkampfstände: Für den hiesigen Grünen-Wahlkreiskandidaten Manuel Hummel jagt im Wahlkampfendspurt ein Termin den nächsten. Bedauerlich findet er indes, dass zu wenig über wichtige Themen wie den Klimawandel diskutiert werde (Foto: tt). » Weitersagen (tt) - Hausbesuche, Wahlkampfstände: Für den hiesigen Grünen-Wahlkreiskandidaten Manuel Hummel jagt im Wahlkampfendspurt ein Termin den nächsten. Bedauerlich findet er indes, dass zu wenig über wichtige Themen wie den Klimawandel diskutiert werde (Foto: tt). » - Mehr