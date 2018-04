Niedriges Niveau weiter gesunken

Revierleiter Walter Kautz zeigte sich bei der Präsentation der Zahlen erfreut über die Entwicklung. Er und seine Kollegen verbuchten 2017 insgesamt 2545 Fälle, im Jahr zuvor waren es 2680. Um den Vergleich zu den Vorjahren nicht zu verfälschen, hat Kautz allerdings Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylverfahrensgesetz herausgerechnet, von denen allein die Bundespolizei im Baden-Airpark im vergangenen Jahr mehr als 600 erfasste. Zählt man diese Delikte hinzu, summieren sich die Vergehen 2017 auf 3198 Delikte.

In der Stadt Bühl wurden 1577 Fälle registriert, rund 200 weniger als im Vorjahr. Im Vergleich zu anderen Großen Kreisstädten im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg liegt die Zwetschgenstadt damit leicht unter dem Durchschnitt. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es beispielsweise in Kehl, Rastatt oder Baden-Baden deutlich mehr Delikte, friedlicher ist es in Gaggenau und Oberkirch.

In den Bühler Umlandgemeinden blieben die Straftaten auf gewohnt niedrigem Level. Bühlertal verzeichnete 119 Fälle (2016: 134), Lichtenau 130 (134) und Ottersweier 178 (147). Einzig Rheinmünster lag mit 340 Straftaten (308) etwas über diesem Niveau.

Den Hauptanteil der Straftaten machen Diebstähle aus, nämlich mit 963 Fällen rund ein Drittel. Es folgen Vermögens- und Fälschungsdelikte mit rund 17 Prozent. Besonders freut sich Kautz über den Rückgang der Körperverletzungen von 264 auf 185 Fälle. 96 Delikte verbuchte die Polizei unter dem Bereich Gewaltkriminalität, dem schwere Straftaten wie Mord und Totschlag, Vergewaltigung, Raub oder schwere Körperverletzung zugeordnet sind. 2016 waren es 84 Fälle.

Die Aufklärungsquote lag bei rund 59 Prozent. Insgesamt ermittelte die Polizei 1180 Tatverdächtige. Bei 248 davon handelte es sich um Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, bei 932 um Erwachsene. Der Anteil nichtdeutscher Verdächtiger lag bei rund 41 Prozent.

Hinter den nackten Zahlen verbergen sich im Detail mehrere interessante Entwicklungen. So gab es in Bühl eine starke Zunahme an Diebstählen aus Fahrzeugen. Während es 2016 insgesamt 44 solcher Fälle gab, schoss die Zahl 2017 auf 73 nach oben. Die Täter nutzten jede noch so kleine Gelegenheit. Beklaut wurden nicht nur Kunden, die kurz ein Geschäft aufsuchten und ihren Pkw unverriegelt zurückließen, unter den Opfern waren auch Zulieferer oder Müllwerker. Nach zwei Festnahmen in Achern hörte die Serie laut Kautz schließlich "schlagartig auf".

Erfolge konnten die Ermittler auch beim Thema Fahrraddiebstähle feiern. 2016 waren im Revierbereich rekordverdächtige 167 Drahtesel als gestohlen gemeldet worden. 2017 hat sich diese Zahl mehr als halbiert. "Wir haben die Fälle ausgewertet und die Tatorte observiert", schildert Kautz das Vorgehen. Ein Schwerpunkt sei der Bahnhof gewesen. Mehrere Täter konnten so dingfest gemacht werden. "Das Vorgehen hat gefruchtet", ist sich der Revierleiter sicher. Ob für einen Teil der ungeklärten Fälle auch organisierte und überregional aktive Banden verantwortlich sein könnten, will er zumindest nicht ausschließen: "Dafür spricht, dass die Räder nicht mehr auftauchen."

Von einem Phänomen, das bundesweit für Schlagzeilen sorgte, blieben die Bühler Beamten indes weitgehend verschont: der zunehmenden Gewalt gegen Polizeibeamte. 2016 gab es elf Fälle, 2017 waren es zehn. "Im Vergleich zu anderen Revieren haben wir hier ein ganz, ganz geringes Gewaltpotenzial", meint Kautz.