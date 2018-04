"Tanzen gibt mir ein Gefühl von Freiheit" Bühl (urs) - Manchmal werden Wünsche war: Wie für Caroline Vogel aus Bühl - die 18-Jährige tanzt leidenschaftlich gerne Ballett. Ihre Sehnsucht, einmal beim weltberühmten Stuttgarter Ballett auf der Bühne stehen zu dürfen, erschien bisher unerreichbar. Aber eben nur bisher. Die Macher der SWR-Landesschau haben den Herzenswunsch der hübschen jungen Frau erfüllt, einmal hinter die Kulissen der Weltspitze tanzenden Ballett-Compagnie zu blicken. "Ein unvergleichliches Erlebnis, das ich nie vergessen werde", schwärmt Caroline Vogel. Bereits mit fünf Jahren hat sie ihre Liebe zum Ballett entdeckt. "Tanzen gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Dabei kann ich komplett den Alltag ausschalten und mich der Musik hingeben", erzählt sie mit strahlenden Augen. Die Landesschau Baden-Württemberg hat sie kürzlich mit der Kamera begleitet. Zu sehen ist der Beitrag "Freitags werden Wünsche wahr" morgen, 19.45 Uhr, im SWR-Fernsehen. Wer sie beim Training beobachtet, ist von ihrer Grazie und Perfektion begeistert. In ihrem schwarzen Ballettanzug und den rosa Schuhen, mit den streng nach hinten gebundenen Haaren und dem geschmeidigen Körper wirkt sie wie eine klassische Ballerina. Seit 13 Jahren trainiert sie in der Ballettschule von Elisabeth Lust in Bühl. Die studierte Musikwissenschaftlerin, Ballettpädagogin und Tänzerin ist voll des Lobes über ihren langjährigen Zögling. "Caroline war immer eine sehr motivierte Schülerin. Sie hat sich auch in harten Zeiten durchgebissen." Lust weiß, wovon sie spricht. "Bei einer Fernsehaufzeichnung muss man Nerven beweisen. Für einen jungen Menschen ist das eine immense Leistung." Mit Blick auf ihre Schülerin fügt sie stolz hinzu: "Caroline hat sich das so sehr gewünscht." Doch ohne Herzklopfen und Anspannung ging der Drehtag dann doch nicht über die Bühne. "Ich war schon sehr aufgeregt", erzählt die junge Frau mit sympathischer Natürlichkeit. Nicht zuletzt, weil das Stuttgarter Ballett etwas ganz Besonderes für sie arrangiert hatte: ein privates Einzel-Coaching mit der ersten Solistin Alicia Amatriain. Eine Hobbytänzerin trainiert von einer Primaballerina - das hatte es zuvor in Stuttgart noch nicht gegeben. Wie war es denn nun? Caroline Vogel strahlt, von den Eindrücken noch ganz gefangen: "Einfach nur whow! Es war ein so großer Moment für mich!", sagt sie. "Alicia, die so eine große Tänzerin ist, war mir so nahe." Mit reizendem Lächeln fügt sie hinzu: "Sie hat mir ein Kompliment gemacht: Ich hätte eine gute Musikalität. Das hat mich natürlich sehr gefreut." Die Profitänzerin lebt das, was für die Bühlerin ein unerreichbarer Traum bleiben wird. "Beim Ballett ist es eine unumstößliche Tatsache, dass der komplette Körper dem harten Training gewachsen ist", schildert die 18-Jährige. "Im Laufe der Jahre hat sich bei mir heraus kristallisiert, dass das nicht der Fall ist." Traurig? Ein wenig schon, aber sie hat sich andere Prioritäten im Leben gesetzt und absolviert derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr in den Werkstätten der WDL in Sinzheim. Ein Duales Studium schließt sich ab Oktober an. Und wie sieht es künftig mit Ballett aus? Da muss Caroline Vogel nicht lange überlegen: "Ballett wird mich wohl ein Leben lang begleiten. Es ist ein Hobby, das ich noch möglichst lange ausüben möchte."

