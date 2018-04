In bester Südlage in der Sonne gereift Bühl (bm) - Zum Achtele-Finale hatte das Winzerforum die Freunde eines guten Tropfens in die Vinothek der Affentaler Winzer eingeladen. Das Glanzlicht des Abends war die Präsentation eines von den Jungwinzern kreierten Weins - eine Premiere für die junge Garde. Nach den Ausführungen von Jochen Huber und Martin Meier, beides Angehörige des Winzerforums, gründeten im Oktober 2016 junge Affentaler Winzer das lokale Netzwerk nicht nur für Genossenschaftsmitglieder, sondern auch für Weinliebhaber, Nachwuchswinzer und Quereinsteiger. Unterstützt wird das Forum von Aufsichtsratsmitgliedern sowie Kellerexperten aus den Reihen der WG. Neben den Kernthemen wie Zukunftssicherung, Gestaltung des Generationswechsels und technischer Fortschritt beim Weinbau, waren auch die Verbundenheit zur Region, die Weinkultur und der Weingenuss Gründe, dieses Netzwerk ins Legen zu rufen. Da durfte ein eigener Wein nicht fehlen. Nach intensiven Diskussionen fand schließlich der Vorschlag von Nachwuchs-Kellermeister Michael Burghardt allgemeine Zustimmung, eine Cuvée aus den Rebsorten Merlot und Sauvignon Blanc auszubauen. Sie trägt offiziell die Bezeichnung, "2017er No 1 Cuvée Merlot & Sauvignon Blanc trocken, Affentaler WinzerForum". Unter der Regie von Weinguide Jürgen Herzog, der an diesem Abend den Wein vorstellte, und Michael Burghadt erfolgte der Ausbau dieses besonderen Weins, dessen Trauben in bester Südlage auf tiefgründigen Lehmböden und von der Sonne verwöhnt reiften. Nach den Erläuterungen des Weinguides entstand ein frischer und fruchtiger Wein mit einer interessanten Farbe und einem feinen Spiel von Aromen sowie einer reifen und ausgewogenen Säure. Der Tropfen sei "ein ungewöhnliches Geschmackserlebnis". Der erste Pionierwein der jungen Weinmacher, der auf dem Etikett auch die Nummer 1 trägt, ist bereits auf dem Markt und kann am Tag des offenen Winzerkellers, am Sonntag, 15. April, verkostet werden. Neben dem Premierenwein konnten die Besucher beim Winzerforum noch eine Reihe ausgewählter Weine aus dem "besonderen Fass" und der Selektion Leo Klär verkosten. Der Abend bot dann auch reichlich Gelegenheit für die Teilnehmer, sich in Fachgespräche zu vertiefen. Nicht glücklich werden konnte dabei allerdings der Solokünstler Rolan Bley, der für die musikalische Umrahmung zuständig war, sich aber wegen des Geräuschpegels kaum Gehör bei den Besuchern verschaffen konnte.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Unentdeckte Genüsse im Visier Baden-Baden (cn) - Beim ersten Tag der offenen Weinkeller im Rebland nutzten eine ganze Menge Neugieriger die Chance, unentdeckte Winkel im Rebland und unentdeckte Genüsse für sich aufzutun. Die Premiere der Veranstaltung ist gut angekommen (Foto: Nickweiler). » Weitersagen (cn) - Beim ersten Tag der offenen Weinkeller im Rebland nutzten eine ganze Menge Neugieriger die Chance, unentdeckte Winkel im Rebland und unentdeckte Genüsse für sich aufzutun. Die Premiere der Veranstaltung ist gut angekommen (Foto: Nickweiler). » - Mehr