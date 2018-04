Erneut massive Luftangriffe auf die Stadt

Seit 2002 haben sich die Saatkrähen die Stadt als eines der bedeutendsten und beliebtesten Basislager ausgeguckt und die Truppenstärke massiv ausgebaut. Aus anfänglich 20 Brutpaaren wurden als bisheriges Allzeithoch knapp 400 im Bombenhageljahr 2011. Seither ist die Zahl der "stillen Brüter" ziemlich konstant bis leicht rückläufig.

Was der Artillerie am Boden das Leben so schwer macht: Die Raben gelten als ziemlich schlau. Vegrämungsaktionen gehen ihnen am verlängerten Rückgrat vorbei. 2005 wollte die Stadtverwaltung besonders clever sein und ließ nach Beschwerden von wartenden ÖPNV-Kunden an der Bushaltestelle in der Eisenbahnstraße durch Bauhofmitarbeiter die dortigen Platanen mit CDs, Reflektoren und Flatterbändern vollhängen. Erfolg: gleich null.

In der Folge wurden die Platanen als der Raben bevorzugte Behausung gefällt. Zwei weitere direkt an der Südfassade von Rathaus II und beim katholischen Pfarrhaus blieben ungestutzt und werden aktuell mit Nestern bestückt - sehr zum "Gefallen" der Anwohner, die nun wieder in aller Herrgottsfrüh' von den Großmäulern um den wohlverdienten Schlaf gebracht werden. Die Vögel schreien und kreischen, wie ihren der Schnabel gewachsen ist.

Immerhin bleiben in diesem Jahr die Kiosk-Kunden in der Eisenbahnstraße vom Vogel-Kot unbehelligt. Die dortige Platane wurde radikal gestutzt und bietet kein Astwerk mehr für ein Eigenheim.

Momentan nimmt die Umweltabteilung der Stadt eine Nestzählung vor. Ersten Beobachtungen zufolge lassen sich größere Kolonien entlang der L85 nieder, beginnend beim Hessensteg in Altschweier.

Massive Bestände sind seit Jahren beim Real-Markt-Parkplatz zu beobachten. Das in direkter Nachbarschaft angesiedelte Autohaus Friedmann hatte als Folge massive Lackverunreinigungen auf Gebrauchtwagen zu beklagen, die auf dem nicht überdachten Freigelände präsentiert werden. Knapp 80 Brutvögel hatten sich dort im Jahr 2015 niedergelassen. Vimbuch war und ist bis heute der Raben-Brennpunkt schlechthin. Sozusagen ein "rabenschwarzes Nest".

Entwarnung gibt es nur in homöopathischer Dosis. Sprich: Die Kolonien sind leicht rückläufig und pendelten sich bei rund 260 ein. Weiterhin gilt: Wer in der Nähe der kreischenden und inkontinenten Vögel wohnt oder arbeitet, pfeift aus dem letzten Loch. Sie sind partout nicht mundtot oder stubenrein zu kriegen. Allein, was hilft, sind nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre massive Kronenrückschnitte.

Weiterreichende oder gar jagdliche Interventionen sind illusorisch und strafbewehrt: Die schrägen Vögel fliegen nun mal europaweit unter Artenschutz. Und nach anderen Schutzgütern kräht keine Behörde.