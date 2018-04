"Wir haben Lust auf die Zukunft" Bühl (gero) - Die Sparkasse Bühl setzt voll und ganz auf ihren Standort in der Eisenbahnstraße und ihre elf Geschäftsstellen. Der Vorstand dokumentiert diese Absicht auch baulich, verbunden mit einem großen Kapitalaufwand. Stolze 12,5 Millionen Euro investiert das Kreditinstitut in die energetische Grundsanierung ihres Headquarters. Das Bekenntnis des Vorstandsvorsitzenden Frank König bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2017 lässt keine anderen Schlüsse zu: "Wir haben Lust auf die Zukunft und glauben an die Zukunft. Und unsere Kunden sind uns treu." Aber auch die Geschäftsstellen werden modernisiert und auf den aktuellen Technik- und Servicestand gebracht. Davon werden die Filialen in Bühlertal-Untertal, Kappelwindeck und Lauf profitieren. Das Beratungs-Center in Bühlertal-Obertal erhält ein weiteres Kundenbesprechungszimmer, in Schwarzach ist gar eine Grundsanierung nötig. Eine solche, nur ein paar Nummern größer, steht in der Zentrale an, zumal die aktuelle Haustechnik aus den 70er Jahren datiert. Die Fassade wird dabei komplett erneuert, die horizontalen Waschbetonbrüstungen, die vertikalen Aluminiumelemente sowie sämtliche Fenster werden ersetzt. "Wir sind zum Handeln gezwungen", begründet König die Notwendigkeit. Logistisch wird diese Großbaustelle die Beschäftigten vor eine große Herausforderung stellen. Die Arbeitsplätze sämtlicher 100 Mitarbeiter werden zu Jahresbeginn 2019 in das dreistöckige Sparkassengebäude in der Marktstraße ausgelagert beziehungsweise auf die Filialen verteilt. Ihre Rückkehr in die dann kernsanierte Hauptstelle ist für Sommer 2020 anvisiert. Wie geschmiert läuft nach wie vor das Immobiliengeschäft, berichtete Vorstandsmitglied Matthias Frietsch. Die Kunden sähen mehr denn je die eigene Immobilie als "wertvollste und sicherste Kapitalanlage". Trotz geringerem Angebot bei "sehr starker Nachfrage" seien 33 Objekte vermittelt und 38 Millionen Euro für den privaten Wohnungsbau zugesagt worden. Ungebremst ist nach wie vor der Trend zu Stadtwohnungen, während Immobilien in den Berg- und Landgemeinden weniger nachgefragt würden. Besonders stolz zeigten sich König und Frietsch über die Kompetenz bei der Vorsorgeberatung mit individuell abgestimmten Modellrechnungen. Das Ergebnis: ein erster Platz aller Sparkassen in Baden-Württemberg im Bereich der "geförderten Altersvorsorge". "Regional und digital" heißen die Stichworte bei der Anpassung der Service- und Beratungszeiten an das veränderte Kundenverhalten. Seit Einrichtung des hauseigenen Kunden-Service-Centers im Mai 2015 kamen über 120 000 Telefon- oder E-Mail-Kontakte zustande. Noch in diesem Monat wird ein Chat über Whats App und die Homepage angeboten. Bei Kwitt, dem größten Dienst für Handy-zu-Handy-Zahlungen, erfolgt der Geldversand inzwischen in Echtzeit. Konkret: Das Geld ist in Sekunden transferiert. Mehr noch: Kontaktloses Bezahlen mit der Sparkassen-Card oder per Kreditkarte wird in Kürze auch mit dem Smartphone möglich sein. Mit "fair, menschlich, nah" umschrieb Marketingleiterin Silvia Hörth das gemeinwohlorientierte Engagement des Instituts, das 2017 über 400 Projekte und Veranstaltungen mit 180 000 Euro unterstützte. Der Schwerpunkt lag dabei auf Sozialem, Sport, Kultur und Bildung. Die Premiumpartnerschaft mit der städtischen Musikschule feierte 2017 ihr zehnjähriges Bestehen. Weiterhin profitierten die Lebenshilfe, die Volleyball-Bisons, Gewerbevereine, Kindergärten, Schulen und Vereine. Die beiden Vorstände abschließend: "Wir wollen auch künftig unsere Geschäfte mit ganzem Herzen tun." Bericht: Wirtschaft

