Stadtgarten verwandelt sich erneut in Fußballarena

Für den Fußballexperten Koch gibt es keine Diskussion, wer am Sonntag, 15. Juli, um 17 Uhr, ins Luzhniki-Stadion in Moskau einläuft, den "Pott" holt und auch von Tausenden Fans im Acherner Stadtgarten bejubelt wird. Ob dieses Szenario bei der anstehenden Weltmeisterschaft auch tatsächlich so abläuft, weiß aber nur der Fußballgott.

Sicher ist allerdings, dass die Werbegemeinschaft "Achern aktiv" um ihren Vorsitzenden Philipp Schäfer die sehr beliebte Traditionsveranstaltung fortsetzt und Spiele der Fußball-WM in "Badens schönster Arena" im Stadtgarten übertragen wird. Vor vier Jahren wurde vor dem Anpfiff der WM in Brasilien von den Verantwortlichen von "Achern aktiv" das Motto ausgegeben: "Die Zeit ist reif, der vierte Stern muss her." Koch bringt derzeit mit Schäfer und Mario Vogt von "Baden Media" alles in die Spur, damit ab dem ersten Spiel des deutschen Teams am 17. Juni um 17 Uhr das Runde ins Eckige von Mexiko befördert wird. Fakt ist, dass an dem Tag, an dem Deutschland spielt, alle anderen Spiele des Tages übertragen werden.

Das "Public Viewing" darf nach Kochs Ansicht zu Recht den Titel "Das Original" tragen, denn bevor andere Städte Fußballspiele übertrugen, wurde bereits 2002 auf dem Rathausplatz ein gemeinsames "Fußballgucken" veranstaltet. Seither wurden sieben Welt- und Europameisterschaften der Männer und eine Weltmeisterschaft der Frauen übertragen. Aus bescheidenen Anfängen mit kleinem Bildschirm hat sich ein Event mit Tausenden Besuchern und einer Übertragungstechnik vom Feinsten entwickelt. Für das "8:1" wird Baden Sound eine LED-Wand mit hochauflösender HD-Technik aufbauen, die eine Größe von 28 Quadratmetern hat und beste Sicht garantiert.

Innerhalb des Stadions mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10000 Fans wird Baden Media wieder einen abgetrennten VIP-Bereich für Privatpersonen, Gruppen, Vereine und Firmen einrichten, Reservierungen sind ab Ende April über die Internetseiten von "Achern aktiv" möglich. Darüber hinaus sorgt Baden Media dafür, dass die Fans mit Speisen und Getränken versorgt werden, auch Security, Ordner und Sanitäter sind vor Ort. Auch diesmal wird nach Auskunft von Koch eine Sicherheitsgebühr von zwei Euro pro Person und Spiel verlangt, die deshalb erforderlich sei, weil Sicherheit und Ordnung ihren Preis hätten und "Achern aktiv" entsprechende Auflagen erfüllen müsse.

Mit der Stadt, deren zuständigen Ämtern und der Polizei gebe es eine gute Zusammenarbeit. Nach Aussage von Koch belaufen sich die Gesamtkosten für das Projekt auf rund 100000 Euro.