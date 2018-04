Teamgeist, Anspruch, Herzblut

BT: Herr Foshag, seit 1. Oktober 2017 empfängt nach jahrelangem Dornröschenschlaf der "Badische Hof" wieder Gäste. Bald ein halbes Jahr ist seither vergangen. Konnten Sie und Ihr Team das Haus inzwischen wachküssen?

Interview

Martin Foshag: Der Badische Hof beziehungsweise die #heimat ist wachgeküsst. Bühl und Umgebung haben uns mit offenen Armen empfangen, und wir freuen uns sehr, dass unsere #heimat für einige schon zu ihrer zweiten Heimat geworden ist.

BT: Sie kommen als ehemaliger IT-Manager aus der Computerbranche, sind damit als Gastronom und Hotelier ein Quereinsteiger: Eher Bürde oder Chance?

Foshag: Weitaus mehr Chance. Durch meine Vergangenheit habe ich einen anderen Blick auf die Gastronomie. Aber im IT-Sektor war ich ebenfalls Dienstleister und kenne daher die Bedürfnisse der Kunden/Gäste sehr gut.

Bei dem einen oder anderen Kollegen spüre ich nach vielen Jahren in der "Knochenmühle" Gastronomie eine gewisse Frustration und Desillusionierung. Es ist mir an dieser Stelle ein Bedürfnis, ein Dankeschön für die Unterstützung an Martin Ziegler vom "Rebenhof" in Neuweier und an den Bühler Dehoga-Vorsitzenden Jürgen Kohler zu sagen. Übrigens: Der Satz: "Das war schon immer so in der Gastronomie" ist bei uns ausdrücklich verboten.

BT: Seit 1. Dezember ist auch das Hotel mit seinen 25 Betten auf dem Markt. Wie sieht die Auslastung aus?

Foshag: Die Auslastung unter der Woche ist sehr gut. Das liegt vor allem an der interessanten Unternehmenslandschaft in Bühl. Am Wochenende haben wir noch Potenzial, das wir durch Aktionen und Events nutzen wollen. Wir erwarten außerdem touristische Impulse durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und den Nationalpark.

BT: Sie sind mit einem ehrgeizigen Team um Küchenchef Mario Aliberti, Restaurantleiterin Ulrike Bohrmann und Barchefin Julia Haak angetreten. Wie hat sich der Personalbestand seither entwickelt?

Foshag: Das Kleeblatt wurde durch unsere Hotelchefin Bibo Mayer komplettiert. Wir haben inzwischen 17 Festangestellte, darunter sechs Köche zwischen 21 und 29 Jahren, von denen jeder in der Lage wäre, selbst Küchenchef zu sein. Außerdem beschäftigen wir 25 freie Mitarbeiter. Das brauchen wir auch, denn neben Restaurant, Hotel, Bar und in zwei Wochen den Biergarten betreiben wir auch einen großen Food Truck und bieten Catering an. Unsere unternehmerische Philosophie ist es nicht, sich an allen Ecken und Enden zu Tode zu sparen, sondern unseren Gästen ein breites und spannendes Angebot zu bieten.

BT: Die Gastronomie beklagt bundesweit einen eklatanten Fachkräftemangel an Köchen und Servicepersonal. Die Arbeitszeiten sind nicht unbedingt partnerschaftsförderlich oder familienfreundlich. Und auch die Gehälter sind nicht wirklich üppig. Wie, glauben Sie, kann man diesem Negativtrend entgegensteuern? Foshag: Als ich in die Gastronomie eingestiegen bin, wurde mir von meiner Umgebung deutlich gesagt, dass es das Schwierigste ist, gutes Fachpersonal zu finden. Das hat sich bei uns nicht bewahrheitet. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Umdenken in der Gastronomie notwendig ist. Die Attraktivität eines Arbeitsplatzes entscheidet letztlich auch über die Qualität der Mitarbeiter. Vielfach gilt in der Gastronomie der Satz: "Der Chef hat immer recht, und wer am lautesten brüllt, gewinnt." Meines Erachtens ist es entscheidend, dass in der Gastronomie ein Teamgedanke Einzug hält und bei den Arbeitszeiten ein Geben und Nehmen zwischen Mitarbeitern und Geschäftsleitung gelebt wird.

BT: In den vielen Talkshows singen Politiker immer gerne das Lied von der Entbürokratisierung der Betriebe. Tatsächlich aber werden immer weitere und höhere Hürden aufgebaut. Die Folge: Viele Familienunternehmen geben auf, weil sie sich oder den Kindern den Bürokratenfrust ersparen wollen. Die Kritik unter Gastronomen macht sich vor allem an der Person der früheren Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) fest. Was würden Sie ihr erzählen, wenn sie eines Tages als Gast im "Badischen Hof" erscheint? Würden Sie sie überhaupt bewirten?

Mehr Flexibilität bei Arbeitsabläufen

Foshag: Natürlich würden wir Frau Nahles bewirten, weil es unser Anspruch ist, auch Menschen zu empfangen, selbst wenn sie uns das Leben schwermachen. Ich würde sie außerdem zu einer einwöchigen Hospitanz einladen, damit sie ein besseres Verständnis für unser Arbeitsumfeld bekommt. Ich gebe aber auch zu, dass es Entscheidungsträger in der Politik nicht einfach haben, weil es unter den Gastronomen und Hoteliers auch schwarze Schafe gibt, für die das Wohl ihrer Mitarbeiter zweitrangig ist. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeiten und der Arbeitsabläufe so eingeschränkt wird, dass Geschäfte verhindert werden.

BT: In den früheren Glanzzeiten des "Badischen Hof" rekrutierte sich der Gästekreis hauptsächlich aus Bürgern Bühls und der Nachbarkommunen. Konnten Sie das Kunden-Klientel breiter aufstellen?

Foshag: Unsere Gäste kommen natürlich hauptsächlich aus Bühl und Umgebung. Wir sind aber froh, dass inzwischen auch viele Gäste aus dem gesamten Landkreis Rastatt, dem Stadtkreis Baden-Baden und dem Ortenaukreis zu uns kommen. Erfolg in der Gastronomie ist aber kein Selbstläufer, sondern muss immer wieder aufs Neue erarbeitet werden. Neben der traditionellen Schiene und dem Wohlfühlcharakter setzen wir auf kreative Überraschungen, auf Unverwechselbarkeit und Einmaligkeit, die wir als Alleinstellungsmerkmal unseres Hauses sehen.

BT: Der Frühling ist endlich da, die Freiluftsaison kann beginnen. Der Biergarten des "Badischen Hof" gilt als einer der schönsten in der Region. Haben Sie auch hier was Neues im Köcher?

Foshag: Ja. Zunächst einmal werden wir in zwei Wochen unseren Heimatgarten zu neuem Leben erwecken. Außerdem sind spannende Events geplant. Nächste Woche startet zum Beispiel die Reihe After Work meets Future Stars, bei der wir jungen Bühler Musiktalenten eine Plattform geben. Dabei werden sowohl die Genres Pop, Rock, Oper, Operette, Musical und Singer/Songwriter vertreten sein.

Persönlich liegt mir die Veranstaltung Martins Dinner am Herzen. Dabei darf ich alle vier bis sechs Wochen meiner Leidenschaft als Hobby-Koch nachkommen und für einen Abend Küchenchef sein, das Menü komponieren und unter der Begleitung unseres Küchenteams umsetzen. Ganz unterschiedliche Gäste werden dann an einer langen Tafel die Ergebnisse genießen und zu einer Gemeinschaft werden. Unser Anliegen ist es, Menschen zusammenzubringen. Das gilt im Übrigen auch zur Fußball-Weltmeisterschaft, für die es im Garten ein Public Viewing mit mehreren TV-Geräten geben wird.

Spagat zwischen Tradition und Moderne

BT: Zusammengefasst: Was macht die Gastronomie der Zukunft aus?

Foshag: Ganz wichtig: Teamgeist, Anspruch, Herzblut und die Liebe zum Beruf. Das sind die Zutaten für eine erfolgreiche Gastronomie. Ich glaube, dieser Spagat zwischen Tradition und Moderne ist uns bislang ganz gut gelungen. Nicht zu vergessen: Es bedarf auch eines innovativen und kreativen Eigentümers. Jürgen Grossmann ist ein Glücksfall - für Bühl und die Region.

