Den Hunger der Seele und des Herzens stillen

Ötigheim



Vermächtnis für Volksschauspiele Ötigheim (manu) - Der im Sommer gestorbene Peter Selbach bereicherte die Ötigheimer Volksschauspiele in verschiedener Art. Sein Vermächtnis ist nun der mit 1 000 Euro dotierte Peter-Selbach-Gedächtnispreis, der am 15. April erstmals vergeben wird (Foto: manu).