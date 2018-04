Unter die Freude mischt sich Wehmut Von Udo Barth Bühl - Zum vierten Mal gastierte er im Schütte-Keller: Sigi Schwab, ein Urgestein der Gitarristenszene. Mit dem Inder Ramesh Shotham hat er einen fulminant agierenden Perkussionisten nach Bühl mitgebracht, der mit einem ganzen Arsenal von Becken, Muscheln und Rasseln ein rhythmisches Feuerwerk nach dem anderen zündet. Dass Shotham, Preisträger des WDR Jazzpreises 2018, sein absolut musikalischer Lieblingspartner ist, wie es Schwab versichert, glaubt man ihm gerne. Ganz zart beginnt mit "Incantations", einem melodisch-leichtem Stück, das Konzert. Shotham, der mittlerweile in Köln lebt, greift dabei zur Darbuka, einer Bechertrommel aus dem arabischen Bereich. Schon damit wird deutlich, dass das Publikum Weltmusik in purem Sinne zu erwarten hat. Einen beachtenswerten Aspekt wirft dabei Schwab in den Raum. Mittlerweile kennen wir die Musik aus den entferntesten Winkeln der Erde, nur bleiben bei der Fusion unterschiedlichster Musikkulturen unsere ureigensten, europäischen Wurzeln meist auf der Strecke. Dass dies aber anders sein könnte, dafür gibt uns das Duo tönende Beweise en masse an diesem Konzertabend. "Barocco con fuoco" ist solch' ein schönes Beispiel, bei dem Shotham mit seiner Becken-Arbeit dem barock anmutenden Stück den gehörigen Jazz-Drive verleiht. Es handelt sich dabei um eine veritable Uraufführung, Rüdiger Schmitt, dem umtriebigen Impresario des Schüttekellers, gewidmet. "Ballade für Anna" dann ist ein Vorzeigemodell für diesen Abend der etwas leiseren Töne, auch wenn es im Mittelteil durchaus an eruptiven Ausbrüchen nicht mangelt. "Ganesha", die elefantenköpfige Gottheit des Hinduismus, ist ein Tausendsassa, der sowohl Ehen- wie Bankenkrisen zu lösen vermag. Ihm ist eines der Stücke gewidmet, bei dem Indien auf Flamenco-Rhythmik stößt, was nicht verwundert, da die weite Reise der Zigeuner einst im indischen Rajasthan ihren Anfang nahm. Die Komposition, angereichert mit Rock-Riffs der Gitarre, ist ein schwerer Brocken, bei dem selbst der Notenständer sich nach unten verbeugt. "Mandala", Motto des Konzerts, ist ein eher meditativ angelegtes Werk, bei dem als kompositorischer Bauplan gemäß dem Schaubild vier Hauptthemen und ein Kreisthema die Grundlage bilden. Eine Chaconne aus der Feder von Sigi Schwab lässt aber noch ganz andere Seiten dieses Duos aufleuchten. Es geht nun weit zurück in die harmonische Welt des alten Europa. Aber auch darüber spinnt sich ein Gewebe von Improvisationen. Schwebende Melodielinien werden mit kleiner Trommel und Becken zum Jazz-Happening nebst einer Prise Flamenco. Ähnlich wie letztgenannter Musikstil, der Freude mit Wehmut verbindet, gestaltet sich aber der Abend, der - verglichen mit früheren Auftritten am gleichen Ort - nicht so recht zünden will. Was auch daran liegt, dass Schwab zuweilen rhythmische Probleme hat. Es ist wohl so, dass nach Jahrzehnten der Bühnenpräsenz irgendwann die Luft raus ist. Bei Shotham ist dies nicht der Fall, seine Herkunft vom indischen Subkontinent bricht sich immer wieder mit den dort vorherrschenden Rhythmen die Bahn. Das Publikum jedenfalls ist begeistert. Als Zugabe bietet die im Original zum Dahinschmelzen anrührende Kastraten-Arie "Lascia ch'io pianga" aus der Händel-Oper "Rinaldo". Nach dieser Interpretation wird das Fragezeichen über diesem Auftritt nicht geringer.

