Bewohnerin schwer verletzt

Ein Zeuge hatte den Brand in einem Reihenhaus in der Frühlingsstraße gegen 3.30 Uhr per Notruf gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Löschkräfte schlugen Flammen aus dem Dachstuhl.

Ein leicht verletzter Bewohner hatte sich bereits selbst retten können. Er informierte die Feuerwehrmänner darüber, dass sich seine Frau und ein Hund noch im Haus befänden. Atemschutztrupps der Abteilungen Söllingen und Stollhofen leiteten sofort die Menschenrettung ein. Kurz darauf fanden die Floriansjünger die Frau. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Atemschutzträger konnten auch den Hund aufspüren und retten. Der Vierbeiner kam in eine Tierklinik.

Mehrere Trupps bekämpften den Dachstuhlbrand von innen, außen kamen zwei Drehleitern zum Einsatz. Wie Thomas Arnheiter, Kommandant der Feuerwehr Rheinmünster, berichtet, fraßen sich die Flammen entlang des Firstbalkens. So griff der Brand auch auf den Dachstuhl des angrenzenden Reihenhauses über, das ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Neben der Feuerwehr Rheinmünster, die mit allen Abteilungen, zehn Fahrzeugen und etwa 100 Mitgliedern im Einsatz war, rückten auch Kräfte der Wehren aus Hügelsheim und Bühl an. Das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort. Der Einsatz zog sich bis in den Samstagvormittag hinein. "Wir waren erst gegen 9 Uhr wieder am Gerätehaus", schildert Arnheiter den Ablauf. Am Samstagnachmittag rückten die Floriansjünger erneut zu dem Haus aus, da sich noch mehrere Glutnester im Bereich der Dämmung bemerkbar machten.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg hat die Kripo die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens wollte die Polizei zunächst keine Einschätzung abgeben.