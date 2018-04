Freiluft-Jugendtreff im Herzen der Innenstadt Bühl (eh) - Unter dem Motto "Komm raus" stand eine Aktion, mit der das Team und die Besucher des Bühler Jugendzentrums am Freitag und Samstag in der Innenstadt auf sich aufmerksam machten. Bei strahlend blauem Himmel und perfekten Frühlingstemperaturen hatte die Gruppe auf dem ehemaligen Bouleplatz zwischen Kinder- und Familienzentrum und der Aloys-Schreiber-Schule ein Zelt aufgebaut. Angesagte Musik vom Plattenteller schallte über den Platz und lockte Neugierige an. Zwei DJs bedienten die Musikanlage aus dem Komm. Mit Sofakissen ausstaffierte, selbst gebaute Palettenmöbel luden zum Chillen ein. Ein Kicker und ein Federballnetz animierten zum gemeinsamen Spielen. Die Jungen und Mädchen genossen sichtlich das Freiluftevent und das Wetter, das manche auch schon zum Gebrauch von Wasserspritzpistolen animierte. Unter dem Titel "Mobile Arbeit" stehe die Aktion, erklärte die Leiterin des Jugendzentrums, Veronique Noel. Gemeinsam mit mehreren jugendlichen Helfern und ihren Teamkollegen Mike Tascona und Marco Müller wurde das Ganze gestemmt. Der Bauhof half beim Transport von schweren Gegenständen und beim Aufbau des Zeltes. "Viele Passanten haben neugierig geschaut, was da los ist. Manche haben gefragt, so dass man ins Gespräch gekommen ist", zeigte sich Noel mit der Resonanz zufrieden. Viele Jugendliche, die bisher noch nicht zu den Komm-Besuchern zählten, hätten auf dem Platz verweilt. Zwei Ziele verfolge man mit der Aktion. Zum einen wolle man die Arbeit des Jugendzentrums bekannter machen, zum anderen wolle man, dass sich die Besucher des Komm einmal an einem anderen Platz treffen. Noel hat festgestellt: "Auch bei gutem Wetter ist es oft schwierig, die jungen Leute aus den Räumlichkeiten des Komm herauszukriegen, um auf dem dortigen Außengelände etwas zu machen." Die Leiterin vermutet, dass die elektronischen Spielangebote zu verlockend sind. Bei dieser Aktion sei der Freiluftaufenthalt automatisch gegeben. Die Resonanz vonseiten der Jugendlichen sei toll. Bei einem ständigen Kommen und Gehen seien meist 30 Jugendliche auf dem Platz. Bei den Aktivitäten sei man ganz flexibel. Den Vorschlag, Würstchen zu grillen, habe man spontan aufgegriffen. Rasch sei das Grillgut besorgt worden. "Wir möchten, dass bekannt wird, dass wir im Jugendzentrum wieder was reißen", meinte Noel, die die Einrichtung seit eineinhalb Jahren leitet. Als Team sei man inzwischen prima zusammengewachsen. Zur "Mobilen Arbeit" gehöre auch, dass das Komm-Team den weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft Besuche während der Pausen abstatte. Auch Rundgänge in der Stadt zählten dazu. Hauptzielgruppe seien die 13- bis 17-Jährigen. Eine weitere Freiluftaktion in der Stadt wolle man eventuell in den Sommerferien durchführen.

