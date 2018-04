Anpirschen an die 30 000-Einwohner-Marke

Bühl - Die Zwetschgenstadt bewegt sich auf die Marke von 30000 Einwohnern zu. Doch bis sie diese nimmt, wird noch viel Wasser die Bühlot hinunterfließen. Eine Prognose fällt schwer, da der Bevölkerungszuwachs nicht kontinuierlich verläuft und zuletzt wieder leicht rückgängig war. Um die Latte zu überspringen, fehlen noch rund 500 Neubürger.

Dieses halbe Tausend ist auf die Schnelle nicht in Sicht. So rasant wächst die Stadt nicht, sondern nur allmählich. Hatte das Einwohnermeldeamt im Jahr 2015 noch 28608 Männer, Frauen und Kinder mit Wohnsitz in Bühl registriert, so war die Zahl - auch infolge der Migration von Flüchtlingen - bis Mitte 2016 auf 29516 angestiegen. Am Stichtag 30. Juni 2017 zählte Bühl 29535 Köpfe. Inzwischen ist die Zahl wieder leicht gesunken (zum 1. März auf 29504). Der Zeitpunkt, an dem die Zwetschgenstadt die 30000er-Schwelle überschreiten könnte, ist also völlig offen. Sandra Liebich, Leiterin des Bürger-Service-Zentrums, wagt nur eine vorsichtige, persönliche Einschätzung: Im Zeitraum von fünf Jahren könnte es so weit sein.

Dass die Einwohnerzahl auf mittlere Sicht weiter steigen dürfte, dafür gibt es starke Indizien. Die Großbetriebe Schaeffler (LuK) und Bosch expandieren. Zusätzliche Arbeitnehmer benötigen Wohnraum. In Moos entsteht ein neues Baugebiet für 120 Personen. Eine Rolle wird auch spielen, inwieweit es gelingt, Baulücken zu schließen. Auch der Zuzug von Flüchtlingen (Familiennachzug) könnte Bühl der Zahl 30000 näherbringen.

Von höherer Warte anerkannt wird die Drei mit den vier Nullen jedoch erst dann, wenn sie durch das Ergebnis einer Volkszählung bestätigt wird. Der städtische Pressesprecher Matthias Buschert berichtet, dass der nächste Zensus voraussichtlich 2021 erfolgen werde. Angenommen Bühl nimmt die Hürde, verstreichen drei weitere Jahre, bis sich für die Stadt laut Gesetz Veränderungen ergeben.

Größere Verpflichtung im Straßenbau

Klar ist, auf Bühl käme dann eine größere Verpflichtung im Straßenbau zu. Ihr würde frühestens 2024 die Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten von Kreis- und Landesstraßen übertragen. "Dafür erhält die Stadtverwaltung zwar jährlich höhere Zuweisungen aus Finanzausgleichsmitteln, hat dann aber auch die Unterhaltskosten zu tragen", so Buschert. Die Straßenübernahme birgt Konfliktpotenzial, falls die Fahrbahnen marode sind. In diesem Fall könnte sich eine Auseinandersetzung mit dem bisherigen Baulastträger anbahnen, dem Landkreis.

Weitere Auswirkung: In Städten über 30000 Einwohner beträgt die gesetzliche Zahl der Stadträte 32 statt 26. Die nächste Gemeinderatswahl findet im Mai oder Juni 2019 statt. Sollte Bühl bis dahin noch die 30000er-Marke knacken, wird das keine unmittelbaren Folgen haben, denn maßgeblicher Stichtag für die Kommunalwahl 2019 war der 30. September 2017. Das heißt, es bleibt in der Amtsperiode des Gemeinderats von 2019 bis 2024 auf jeden Fall bei 26 Stadträten wie derzeit. Für die darauffolgende Wahl 2024 sei die Einwohnerzahl vom 30. September 2022 entscheidend, so der Pressesprecher.

Normalerweise bedeutet das Überspringen der Hürde 30000 auch, dass OB und Bürgermeister in eine höhere Besoldungsgruppe aufsteigen. "Da wir aber mit der Gemeinde Ottersweier eine Verwaltungsgemeinschaft haben und einige Aufgaben für Ottersweier erledigen, zählt deren Einwohnerzahl zur Hälfte mit", so Buschert. Die rechnerische Größe von 30000 Einwohnern wurde bereits zur Amtszeit von OB Gerhard Helbing erzielt. Auch für die Beamten im Rathaus ändert sich tariflich nichts. Dies wäre erst ab 35000 Einwohnern der Fall.

"Weitere kommunale Aufgaben kommen auf die Stadt bei Erreichen der 30000er-Marke nicht zu", berichtet Buschert. Immer wieder wird kolportiert, dass sich ab dieser Größenordnung das horizontale Gewerbe ansiedeln könnte. Diese Untergrenze gelte für Bayern, aber nicht in Baden-Württemberg. "In Bühl benötigt es für ein Bordell 35000 Einwohner."