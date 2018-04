Affentaler Jahrgangs-Krimi mit Happy End

Spätfröste im April und starke Niederschläge im August ließen die Affentaler Winzer mehrmals bangen. Doch glücklicherweise habe ein "grandioses Wetter" bis zum Abschluss der Lese die Weinbauern doch noch belohnt. So entstanden kraftvolle Rotweine. Die Weiß- und Roséweine präsentieren sich nach den Ausführungen von Klär sehr erfrischend und mit feinem Aroma. Am Tag des offenen Winzerkellers stehen die Weiß- und Roséweine bei der Verkostung im Fokus.

Einen besonderen Platz nehmen in diesem Jahr die Aktivitäten des Affentaler Winzerforums ein. Mit dem Jahrgang 2017 hat dieses Forum seinen ersten eigenen Wein produziert, der bei dieser Gelegenheit ebenfalls verkostet werden kann. Als lokales Netzwerk bezeichnete Jochen Huber das Winzerforum, bestehend aus Jungwinzern, jungen Kellermeistern und Weinliebhabern, offen auch für Quereinsteiger.

Was beim offenen Winzerkeller ansonsten noch geboten wird, stellte im Rahmen eines Pressegesprächs Nicole Kist, Mitarbeiterin der Genossenschaft Affentaler Winzer, vor. So wird bei den Kellerführungen mit den Affentaler Wein-Guides auch der Rebveredlungsbetrieb Basler-Männle aus der Ortenau anwesend sein und die Herstellung von Pfropfreben vorführen.

Weinkönigin Nicole I. verrät das zu ihrem Lieblingswein passende Rezept. Für bunte Farbtupfer zwischen den Stahltanks und Holzfässern sorgt der Hobby-Maler Arno Blum.

Mit instrumentaler Musik unterhält das Trio "Jazz Melounge" von 11 bis 13.30 Uhr die Weinfreunde. Am Nachmittag sorgen zwei Nachwuchsbands der Bühler Musikschule, "Four and the Half" und "Moose Town Funk", für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist zum Mittagstisch das Hotel Restaurant Engel in Vimbuch zuständig. Der Landfrauenverein Rastatt/Bühl bietet Kaffee und Kuchen an. Die kleinen Besucher erwartet ein Kinderprogramm des Vereins "Kunst & Inklusion" freuen.