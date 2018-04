Den Nationalsozialisten die Stirn geboten



Von Joachim Eiermann Ottersweier - Die Gemeinde Ottersweier setzt ein Zeichen gegen die Diktatur des Dritten Reichs. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, eine Straße nach Altbürgermeister Bernhard Lorenz (1889-1969) zu benennen, ein Mann, der den Nationalsozialisten die Stirn geboten hatte. Bürgermeister Jürgen Pfetzer schlug dem Gemeinderat vor, dass eine geplante Erschließungsstraße im Mischgebiet "Brandeichenfeld" als "Bernhard-Lorenz-Weg" beschildert werde. Gerne hätte man eine Straße gewählt, die näher am Standort des ehemaligen Wohnhauses von Lorenz in der Hauptstraße liegt, doch biete sich dafür derzeit keine Möglichkeit. Pfetzer berichtete, von den Nachfahren "zwei große Kisten" mit dem Nachlass des einstigen Bürgermeisters erhalten zu haben. Ein "Fundus an Unterlagen", der auch verloren geglaubte Gemeindeakten enthält. Lorenz war Bürgermeister von 1920 bis 1933. "Er wurde von den Nazis abgesetzt, weil er nicht der NSDAP angehörte", schilderte Pfetzer. Er habe "sich in der Nazizeit nichts gefallen lassen", habe sogar in Kriegszeiten wegen ihm vorenthaltener Pensionsansprüche den Marsch durch die Instanzen bis zum Reichsgerichtshof in Leipzig angetreten. Aus den Akten, die derzeit aufgearbeitet werden, gehe auch hervor, wie im Ort versucht wurde, Lorenz zu denunzieren. Nahezu mittellos mussten der abgesetzte Bürgermeister und seine Familie im Gartenpavillon hausen, um von der Vermietung des eigenen Hauses leben zu können. Als 1945 die Franzosen anrückten, sei Lorenz "ihnen mit der weißen Fahne entgegen gelaufen", so Pfetzer. Diese setzten ihn zwar wieder als Bürgermeister ein, die Wahl 1946 verlor er jedoch. "Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass man solche Helden nicht vergisst", erklärte Linus Maier (CDU). Er bedauerte aber, dass sich derzeit keine bedeutendere Straße für die Würdigung dieses Mannes anbiete. Die Gefahren, die Lorenz mit seiner Standhaftigkeit auf sich genommen habe, seien aus heutiger Warte nur schwer abzuschätzen, zollte auch Dieter Kohler (FWG) Respekt. Bernhard Lorenz wurde im Nachkriegsdeutschland nicht als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt - ein Aspekt, den Herta Finkbeiner-Schilling (SPD) ansprach: "Da fragt man sich, inwieweit alte Seilschaften am Werk waren." Auch Nico Paulus (Grüne) stimmte aus "tiefster Überzeugung" der Straßenbenennung zu. Diese wird voraussichtlich im Herbst erfolgen. Maier schlug vor, dazu eine kleine Feierstunde für die Bevölkerung abzuhalten, um die Person Bernhard Lorenz ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen. Jürgen Pfetzer griff diese Idee gerne auf: "Wir laden dazu auch seine Kinder ein." Diese leben auswärts und sind im hohen Alter. Das künftige Straßenschild soll außerdem einen Zusatz erhalten, der Auskunft über die Person Bernhard Lorenz gibt.

