Tourstart im Bürgerhaus

(red) - Im Jahr 1977 startete ein britisches Newcomer-Quartett auf Anhieb mit seinem Debütalbum durch. Die Songs transparent, geradlinig und fesselnd, die LP nur nach dem Bandnamen betitelt: Dire Straits. Die Rockgruppe um Songwriter Mark Knopfler hat bisher rund 120 Millionen Alben verkauft, 1995 löste sie sich auf. Heute sind es Coverbands, die deren Hits live auf der Bühne zelebrieren. So auch kommende Woche im Bürgerhaus Neuer Markt.

"Brothers in Band" hat sich eine spanische Tributband benannt, die nach Auftritten in Porto und Lissabon und ein paar Tagen Pause am kommenden Dienstag um 20 Uhr ihre Deutschlandtournee in Bühl startet. Sie will ihr Publikum auf eine zweistündige Zeitreise mitnehmen. Die Musiker, deren Großteil aus A Coruña und dem Nordwesten des Landes stammt, orientieren sich laut Veranstalter vor allem an der Konstellation der Dire Straits in den 90er Jahren.

Frontman Oscar Rosende besitzt acht Gitarren, teils baugleiche Modelle wie sie einst die Dire Straits in ihren Shows einsetzten. Ihm wird nachgesagt, das ikonische Gitarrenspiel von Knopfler perfekt zu verkörpern. Eine imposante Lichtshow setzt die Musiker in Szene.

"Brothers in Band" kündigen ein Programm an, in dem sie das Beste aus dem umfangreichen Repertoire von Konzert- und Studioaufnahmen der Originale zu 100 Prozent live spielen werden. Die Band soll sogar den früheren Dire-Straits-Drummer Guy Fletcher tief beeindruckt haben. Er wird mit der Aussage zitiert: "Sie spielten 'Why Aye Man', und ich muss sagen, dass ich dachte, es wäre eine Aufnahme von uns."

Im Repertoire gesetzt sind: das legendäre Riff von "Money for nothing", der kristallklare Klang von "Down to the Waterline", weitere Klassiker wie "Telegraph Road", "Lady Writer", "So Far Away", "Love Over Gold", "Tunnel of Love", "Romeo & Juliet" und natürlich "Sultans of Swing", der Song, mit dem alles begann.

Die Band wird mit neun Musikern angekündigt: Oscar Rosende (Gitarre, Gesang), Fernando Abenza (E-Bass). Antonio Abad (Gitarre), Xavier Vaz (Piano, Keyboards), Adrián Solla (Keyboards), Diego Alonso (Saxofon), Pablo Gisbert (Pedal Steel Gitarre), Rubén Montes (Percussions) und Miguel Queixas (Schlagzeug). Rosendes Stimme und seine ganz besondere Art, Gitarre zu spielen, werden laut Veranstalter den "Mark Knopfler aus den 80er und 90er Jahren" widerspiegeln.

Karten sind im Vorverkauf in den BT-Geschäftsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.

www: brothersinband.com